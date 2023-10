Odločitve o selitvi še ni, a hiše bodo zaščitili

Prebivalci zaselka Struge v občini Luče tudi danes, ko je v Luče prišel državni sekretar Boštjan Šefic, niso dobili odgovora, ali naj ostanejo v Strugah ali ne. Dobili pa so obljubo, da jim bodo hiše zaščitili, podbetonirali, uredili začasni vodovod, čeprav se lahko zgodi, da bodo morali hiše kasneje zapustiti.

Odločitev o usodi zaselka bo namreč znana šele prihodnje leto, ko bodo preučili plaz nad Strugami. Ne kaže dobro. Tudi tistim, ki so še vedno v Strugah, so svetovali takojšnjo začasno izselitev.

»Odgovora še nimamo, morajo dokončno pregledati plaz. So pa povedali, da je zelo nevaren in da naj se izselijo še tisti, ki še živijo v Strugah. Ker ne vedo, kaj plaz lahko naredi,« je dejala krajanka Suzana Robnik. Poudarila je, da so pripravljeni oditi, če se bo izkazalo, da ne gre drugače: »Tu gre za naša življenja!«

Prav varnost je večkrat izpostavil Šefic. Kot je dejal po srečanju s krajani v Lučah, je varnost ljudi prva skrb: »Vse premoženje je lažje reševati kot človeška življenja. Zato je bil moj poziv, da premislijo, da se v najkrajšem času preselijo na začasne lokacije, da lahko v tem času preverimo, naredimo določene dodatne raziskave, potem pa se predlagajo morebitni ukrepi.« Skupno gre za deset hiš.

Župan Luč Klavdij Strmčnik je dejal, da so ta teden dobili projektno nalogo, na podlagi katere so že začeli iskati izvajalce, ki bodo šli na teren, da bodo čim prej dobili analizo plazu. Šele ko bodo imeli analizo, se bodo lahko odločili o usodi zaselka Struge.

Zaselek Struge je avgustovska ujma močno prizadela. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Šefic je dejal, da bodo v naslednjih 14 dneh organizirali obisk geologov, ki bodo krajanom bolj detajlno razložili, kaj so največja tveganja pri tem plazu, že naslednji teden pa bodo dobili elaborate, v katerih bo zapisano, kakšno je stanje njihovih hiš, kaj je treba narediti, kakšni so prvi sanacijski ukrepi in eventualni stroški.

Novembra bodo poškodovane hiše, ki so že začele pokati in propadati, zaščitili in podbetonirali, je povedal Strmčnik. Ocenjuje, da bo to stalo okoli 80.000 evrov: »Če se sprejme odločitev, da gredo stran, je to nesmiselno, ampak te informacije zdaj nimamo. Če pa te hiše pustimo in se nato odločimo, da tu ostanejo, bo škoda, ki se bo naredila v hišah pozimi, vsekakor večja, kot je teh 80.000 evrov. To je malenkost pri vsej škodi, ki jo imamo.« V novembru bodo uredili tudi začasni vodovod, trenutno imajo vodo namreč še vedno speljano po ceveh po tleh.

Še vedno napoved zaprtja ceste

Irena Kosmač je krajanka, ki je ostala popolnoma brez vsega. Njeno hišo je pobesnela Savinja odnesla. Zdaj živi v turističnem apartmaju v Lučah: »Jaz bom še več kot eno leto razseljena. Če se bodo moji sosedi lahko vrnili v domove, se jaz ne bom mogla. Hiše nimam. Rekli so, da se bomo osebno pogovarjali. Rada bi imela nadomestno hiško, a ne vem, ali spet v Strugah. Po eni strani bi bila najraje v Lučah, po drugi strani me je pa tam doli zelo strah. Samo moja hiša je namreč šla!«

Čeprav niso dočakali odgovora, ali se morajo preseliti ali ne, je krajan Paul Orešnik dejal, da je zadovoljen: »Vsaj pogovarjati smo se začeli.« Kljub temu mu je jasno, kaj imajo v mislih, je dejal Orešnik: »Poudarek je bil vseskozi na varnosti, reševanju plazu, ki je zelo nevaren. Da bo rešitev trajalo dolgo, da niti ne vedo, ali ga bodo lahko rešili. Glede na to, kako je pogovor tekel in glede na to, kako je bila predstavljena varnost in plaz, se najbrž nagibajo k temu, da bi se izselili. Tako sem razumel in še marsikdo.«

Orešnik je dodal, da so se dogovorili, da jim bodo že prihodnji teden predstavili oceno hiš: »Rekli so, da bo to sicer urejal zakon, a da naj bi bile dobre cenitve, Šefic je rekel, da podobno, kot jih je Dars ocenjeval na tretji razvojni osi in da bi bile narejene tudi tri variante nadomestne gradnje oziroma neko nadomestilo.« Kljub temu Orešnik vztraja pri napovedi zaprtja ceste: »Zaprli jo bomo takoj, ko ne bomo zadovoljni. Obljubili smo jim, da jih bomo gnali.«

Jutri Braslovče

Vlada jutri v Struge ne bo šla, bo pa na celodnevnem obisku v Savinjski regiji. Podobna zgodba kot v Strugah jih čaka v Braslovčah, kjer krajani dela Letuša prav tako še vedno čakajo na uradno odločitev o tem, ali bo območje še namenjeno bivanju ali ne.

Verjetno je tam pričakovati bolj ostro debato kot danes v Lučah, nenazadnje gre tudi za precej več ljudi in hiš. Vlada se bo popoldne srečala tudi z župani in predstavniki gospodarstva v regiji v Žalcu, kjer bo svoj obisk v Savinjski regiji zaključila s sejo.