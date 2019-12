Matjaž Rakovec, kranjski župan, bo preveril koncesijsko pogodbo z Domplanom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

S prstom kažejo na družbo Pirc Gradnje

Britof – Po torkovi eksploziji zemeljskega plina se razmere v Britofu pri Kranju še niso umirile, saj so zaradi povečanih koncentracij plina danes morali izkopati del ceste.»Plin je povsod in kar nekaj časa bo trajalo, da se bo razkadilo,« je razmere komentiral kranjski župan. In kdo bo za vse to odgovarjal? »To bo znano po zaključeni kriminalistični preiskavi, gotovo pa bo vložena tudi kakšna tožba,« ocenjuje Rakovec.Prebivalci Britofa še vedno živijo v negotovosti, saj so včerajšnje meritve v jaških pokazale najvišjo koncentracijo plina prav na območju, kjer se je zgodila napaka na plinovodu. Zato so odprli okoli 70 kvadratnih metrov cestnega odseka in s tem omogočili izpust plina v ozračje.Na vprašanje, kako so pri gradnji plinovoda sploh lahko nastale napake, kranjski županodgovarja: »Tega ne morem komentirati, saj primer še preiskujejo kriminalisti. Ko bo znano poročilo, bomo o tem lahko povedali kaj več.«Evropska sredstva so po njegovih besedah dobili le za gradnjo fekalne kanalizacije v Britofu, gradnja plinovoda pa je v pristojnosti družbe Domplan, ki ima z občino Kranj sklenjeno koncesijo za distribucijo zemeljskega plina. Javno objavljeni podatki razkrivajo, da projekt aglomeracije med Britofom in Predosljami v operaciji Gorki 2 sofinancirajo občina Kranj, država in Evropska unija, vrednost celotne investicije znaša 16,5 milijona evrov (z DDV).Rakovec ne ve, koliko časa velja koncesijska pogodba z Domplanom, saj je bila sklenjena pred njegovim prihodom na občino. Ali to pomeni, da so že začeli padati okostnjaki iz občinske omare? »Tako je,« je odgovoril Rakovec., direktorica podjetja Domplan pravi, da je bila koncesijska pogodba z občino sklenjena leta 2012, velja pa 35 let. Domplan je investitor gradnje plinovodnega omrežja v Britofu, gradbena dela je izvajala ljubljanska družba Pirc Gradnje, izvajalec drugih inštalacijskih del je IMP iz Ljubljane. Vrednosti investicije v gradnjo plinovoda v Britofu ni znala oceniti.Na vprašanje, kako je mogoče, da je plin začel uhajati, pa je Zevnikova odgovorila: »To je težko vprašanje. Po naših informacijah je izvajalec del po tem, ko je Domplan že zgradil plinovod in opravil vse preizkuse, izvajal gradbena dela pri gradnji vodovodnega priključka. Pri tem je v bližini plinovoda s strojem, ne ročno, kot bi moral, cevi poškodoval. Namesto da bi o tem seznanil investitorja in izvajalca, je jamo zasul.«Za nastale razmere se v Domplanu ne čutijo odgovorne, saj je poškodbo plinovoda povzročil nekdo drug, zato je plin uhajal. Na vprašanje, kdo je torej odgovoren, je Zevnikova s prstom pokazala na izvajalca gradbenih del, torej družbo Pirc Gradnje, kjer pa dogodkov v Britofu ne komentirajo.