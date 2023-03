Prebojne ideje za medicino

S podelitvijo nagrad se je končalo deveto mednarodno tekmovanje Medis Awards for Medical Research za najboljša raziskovalna dela zdravnikov in farmacevtov iz Srednje in Vzhodne Evrope. Med 18 finalisti so bili štirje Slovenci.

Prispelo je 185 znanstvenoraziskovalnih prispevkov, ki so ustrezali vsem zahtevanim kriterijem, avtorji so iz devetih držav. Raziskovalni članki, ki so jih avtorji pred tem objavili v najuglednejših svetovnih revijah s področja medicine in farmacije, so z devetih terapevtskih področij, in sicer: gastroenterologije, ginekologije, intenzivne medicine in anesteziologije, nevrologije, oftamologije, pediatrije, farmacije, pulmologije z alergologijo in revmatologije.

Ocenjevala jih je mednarodna strokovna komisija pod vodstvom prof. dr. Boruta Štruklja s katedre za farmacevtsko biologijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Izbrali so po dva finalista za vsako od razpisanih področij raziskovalnega dela, včeraj pa so na ljubljanskem gradu razglasili zmagovalce, ki so prejeli unikatni kipec uveljavljenega kiparja Jakova Brdarja, zmagovalci in tudi finalisti pa so prejeli tudi finančne nagrade.

Tematike slovenskih finalistov

Iz Slovenije letos prihajajo štirje finalisti. Matej Štuhec je kandidiral na področju farmacije z raziskovalnim člankom o vlogi kliničnih farmacevtov pri predpisovanju zdravil starejšim psihičnim bolnikom. Izkaže se, da sodelovanje zdravnika in kliničnega farmacevta prispeva k boljšim učinkom zdravljenja, pacienti imajo predpisanih manj zdravil, medsebojno učinkovanje pa je manjše.

Dzhamilyat Abdulkhalikova je raziskovala neplodnost pri ženskah s sindromom policističnih jajčnikov ter vpliv prekomerne telesne teže pri tem.

S področja ginekologije je tudi študija Vida Janše. Obravnava nove možnosti napredne, neinvazivne metode za odkrivanje endometrioze, pogoste ginekološke bolezni, ki močno ogroža kakovost življenja žensk in je glavni vzrok za neplodnost.

Prispevek Kaje Kolmanič je s področja nevrologije. Z ekipo so raziskovali, ali lahko samo način, kako bolnikom z dolgotrajno parkinsonovo boleznijo in zapleti apliciramo zdravilo – to je s tabletami ali s kontinuiranim načinom dovoda – izboljšamo klinično stanje in ali se lahko izboljšajo tudi nekatere nastale dolgotrajne spremembe. Študija je oboje potrdila.

Nagraditi požrtvovalnost in uspeh

Natečaj, na katerega se lahko prijavijo zdravniki in farmacevti, ki se aktivno ukvarjajo s klinično prakso, je leta 2014 ustanovila slovenska farmacevtska družba Medis, ki je še vedno glavni pokrovitelj. Kot je povedal ustanovitelj družbe in nagrade International Medis Awards Tone Strnad, je namen opozoriti na požrtvovalne zdravnike in farmacevte, ki poleg svojega vsakodnevnega dela v praksi tudi raziskujejo in objavljajo v najboljših strokovnih revijah v svetu. »Pomembno je, da to vidimo in tudi nagradimo,« je dejal.