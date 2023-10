Prebolevniki z višjo zaščito kot cepljeni, a do potrdil niso mogli

V nadaljevanju preberite:

Pri nas do statusa P (preboleli) nikoli niso mogli priti posamezniki, ki so s serološkim testom dokazali prisotnost protiteles proti virusu sars-cov-2. Ena od zdravnic je na podlagi tega dokaza kljub temu izdajala potrdila, a so jo prijavili Zdravniški zbornici Slovenije. Kako so se končali postopki zoper njo?