Pred današnjimi nevihtami svetujejo previdnost

Po nekaj vročih, a vremensko mirnih dneh bo popoldne ozračje nad vzhodnimi Alpami nestabilno. Že sredi dneva se bodo nad južno Avstrijo razvile prve nevihte, te bodo popoldne dosegle tudi severno polovico Slovenije. Možna je kakšna močnejša nevihta z vetrom, nalivi in tudi točo. Za severne regije velja oranžno opozorilo pred nevihtami.

»Oranžno opozorilo pred nevihtami velja za severne regije oziroma za severozahod, se pravi za Gorenjsko, in za severovzhod oziroma Koroško, Štajersko in Prekmurje,« je za STA pojasnil dežurni prognostik na agenciji za okolje (Arso) Luka Ravnik. Na teh območjih lahko nastanejo močnejše nevihte s sunki vetra in točo. Popoldne pa nevihte s severa lahko dosežejo južno polovico države, zato je Arso za jugovzhod izdal rumeno opozorilo, da so ljudje bolj pozorni na vremensko dogajanje.

Za ogrožena območja, ki jih je prizadela nedavna ujma, je Arso po Ravnikovih navedbah izdal oranžno opozorilo, ker modeli nakazujejo, da bi lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, tudi točo. Kot pravi, so stalno v stiku s pristojnimi službami, tako za zaščito in reševanje kot drugimi, in se skupaj s hidrologi odločajo za stopnjo opozorila.

Ljudem v krajih, ki so jih nedavno prizadele poplave, svetujejo, naj bodo previdni. Ob močnejši nevihti ali nalivu bi namreč lahko narasli hudourniški vodotoki in se prožili plazovi, skratka, razmere na območjih, prizadetih ​v ujmi, bi se lahko poslabšale, je pojasnil.

V četrtek in naslednjih dneh se bo vodnatost rek počasi zmanjševala.

Od četrtka do sobote bo verjetnost neviht zelo majhna, bo pa po nižinah vztrajala velika toplotna obremenitev. Popoldanske temperature bodo večinoma od 31 do 36 stopinj Celzija.