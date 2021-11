Pred današnjo odločitvijo Eme o cepljenju otrok

Ali bomo v Evropi proti covidu-19 cepili tudi otroke med petim in enajstim letom, bo znano danes po izredni seji odbora za zdravila na evropski agenciji za zdravila (Ema), ki bo razpravljal o primernosti cepiva za otroke. Če bo Ema to odobrila, bo dovoljenje veljalo tudi za cepljenje otrok v Sloveniji, ne da bi se posebej sestala posvetovalna skupina za cepljenje, je povedala dr. Bojana Beović, vodja skupine.

Izkušnje s cepljenjem otrok drugje

S cepljenjem otrok s cepivom družbe Pfizer-Biontech že imajo izkušnje v ZDA, Izraelu in tudi na Dunaju. V ZDA so do zdaj cepili že več kot tri milijone otrok in ne poročajo o težavah z miokarditisom – vnetjem srčne mišice po cepljenju, o čemer so poročali od drugod.

»Kaže, da se sicer redek miokarditis najpogosteje pojavlja pri adolescentih. V Angliji so se zato odločili povečati razmik med odmerkoma cepiva za to starostno skupino na tri mesece, kar naj bi zmanjšalo pogostnost miokarditisa, ki nastopa kot prehoden pojav in ne zahteva bolnišnične obravnave, v nasprotju s pogostejšim miokarditisom zaradi okužbe s covidom-19,« je povedal dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

Iz ZDA poročajo o blagih stranskih učinkih. Otroke cepijo dvakrat s tretjino odmerka Pfizerjevega cepiva za odrasle. Pri nas so se že oglasili nasprotniki.

Otroci med petim in enajstim letom prejmejo v ZDA dva odmerka cepiva, vendar vsakokrat le tretjino odmerka, ki ga prejmejo odrasli, je odločil ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni. Iz ZDA poročajo o blagih stranskih učinkih, kot so bolečina, rdečica ali oteklina na mestu, kjer je bil otrok cepljen, lahko se pojavijo tudi utrujenost, glavobol, bolečina v mišicah, mrzlica, vročina in slabost, ki so prehodni pojavi, resnejši zapleti pa so zelo redki.

V Sloveniji že novi razkoli

Kaže, da bo cepljenje otrok v Sloveniji novo rezilo, ki bo poglobilo razlike v družbi. Vodilna pri tem je, ki je na številne v državi naslovila poziv za takojšnjo ustavitev cepljenja otrok in mladostnikov. Od te skupine zdravnikov se je že distancirala, Komisija za medicinsko etiko pa poziv ocenjuje kot neetičen.

»Diploma medicinske fakultete je povezana s pravico do strokovnega javnega opredeljevanja v zdravstvenih vprašanjih, po mnenju Komisije za medicinsko etiko pa je zaradi obsežnosti zdravstvenih znanj etično utemeljena le, če se nanaša na tisto področje zdravstva, na katerem je zdravnik aktiven in spremlja njegov razvoj,« so zapisali v Komisiji za medicinsko etiko in dodali, da prednosti cepljenja večinoma presegajo tveganja.

Pri nas 44 otrok s hudim zapletom med covidom

Otroci praviloma ne zbolevajo za težjo obliko covida-19, a so vendarle mogoči hudi zapleti. Najhujša sta večorganski vnetni sindrom, pri katerem se vnamejo različni deli telesa, vključno s srcem, pljuči, ledvicami, možgani, kožo, očmi in prebavili, ter vnetje drobnih žil. Po besedah imunologa dr. Alojza Ihana so na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana zdravili že 44 otrok z večorganskim vnetnim sindromom in tudi drugimi zapleti po okužbi s covidom-19. V ZDA je zaradi te bolezni 700 otrok celo umrlo, cepljenje pa ni povzročilo nobene smrti, je navedel.

Pri nas je bilo do včeraj po podatkih NIJZ z vsemi odmerki cepljenih 29.897 otrok od nič do 17 let, a je med njimi najbrž zelo malo otrok, mlajših od 12 let. Ti so bili do zdaj cepljeni le na izrecno priporočilo pediatra, seveda ob soglasju staršev. Če bo Ema danes cepljenje otrok odobrila, se to lahko začne takoj, vendar mora za otroke pravilno dozirano cepivo najprej prispeti v Slovenijo.