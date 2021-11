Pred decembrsko evforijo: da bo paket prišel pred Božičkom

V zadnjem letu se je močno povečalo spletno nakupovanje in tudi letos so se te navade še nekoliko bolj zasidrale med potrošniki. »Potrošniki smo v zadnjem letu postali vedno bolj zahtevni kupci. Poleg tekstila in elektronike po spletu vse več kupujemo tudi osnovne življenjske dobrine. Spletno nakupovanje je v zadnjem letu, ko je pandemija popolnoma spremenila tudi naše nakupovalne navade, postalo ena najbolj priljubljenih spletnih aktivnosti,« potrjuje trend, ki bo očitno v prihodnosti postal naša nova navada, naš sogovornik Boštjan Pernek, direktor divizije pri Pošti Slovenije.

V letu 2020, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, je bila na evropskem CEP (courier express parcel) trgu presežena meja 10 milijard paketov v segmentu trgovanja med podjetji in potrošniki, saj so se količine znatno povečale glede na rast v prejšnjih letih. Trend rasti se nadaljuje tudi v letu 2021 in predvideva se, da bo v tem segmentu do leta 2025 v Evropsko unijo in Veliko Britanijo preposlanih 20 milijard paketov, kar pomeni podvojitev trenutnih količin. Do leta 2029 se rast ocenjuje na 40 milijard paketov. Epidemija je torej rast na trgu CEP pospešila za obdobje štirih do šestih let, saj bodo napovedi za leto 2029, ki so bile oblikovane pred epidemijo, glede na trenutno rast dosežene že v letu 2023.

Prav zaradi teh novih trendov in povečanega obsega dela so tudi pri Pošti Slovenije pripravljeni z novo strategijo in novimi storitvami, s katerimi bodo svojim strankam olajšali pot do paketa.

Boštjan Pernek, direktor divizije pri Pošti Slovenije. FOTO: Pošta Slovenije

Kako se je Pošta Slovenija morala prilagoditi večjemu obsegu dela?

Ob povečanem spletnem nakupovanju tudi spletni trgovci prepoznavajo Pošto Slovenije kot zanesljivega partnerja pri distribuciji blaga do domov kupcev. Pri Pošti Slovenije se zavedamo, da je zagotavljanje nemotenega pretoka blaga in informacij naše osnovno poslanstvo, zato prilagajamo in širimo kapacitete. Glede na rast spletnih nakupov se redno obnavlja in širi vozni park ter tudi kapacitete za predelavo in usmerjanje pošiljk, zaposlujejo pa se tudi dodatni kadri za delo v dostavi in v manipulaciji s pošiljkami. Letos smo tako odprli dve novi logistični pošti, v Murski Soboti in na Ptuju, v kratkem pa je predvidena še ena v Krškem.

Pred nami je pestro praznično obdobje, ko je pričakovati še več naročil in dostave. Kako ste pripravljeni?

Raziskave kažejo, da je v spletni prodaji zelo pomemben dejavnik nakupa prav dostava. Način dostave in ustrezno obveščanje sta ključ do uspeha in vračanja kupcev v spletno trgovino.

Pri dostavi sledimo načelu, da se mora prednostno izvesti na naslov uporabnika, če pa to ni mogoče, na lokacijo, ki jo izbere uporabnik. Pošta Slovenije je kot alternativna dostavna mesta uvedla paketomate in paketnike, možen je prevzem na pošti, na bencinskih servisih ali drugih alternativnih dostavnih mestih, ki jih izbere naslovnik.

Kakšne možnosti ponujate, če ob predvideni uri dostave nismo doma?

Pošta Slovenije omogoča več kot 1100 prevzemnih mest. Prilagodljivost dostave je postala primarna zahteva kupcev. Kot je preprosto opraviti spletni nakup, tako enostavno je izbrati svoj način dostave, bodisi na dogovorjeno mesto, bodisi v želenem časovnem okvirju, bodisi v PS Paketomat, paketnik Direct4me, bencinski servis Petrol ali MOL ali v službo. Kljub naraščajoči uporabi teh možnosti pa ostaja dostava na dom še zmeraj najbolj priljubljena. Po naših raziskavah (IPC, 2020) ta izbira dosega vrednost 75 % vseh želenih dostav. A skupen cilj, ki ga zasledujejo tako trgovci kot kupci in tudi mi, je hitrost in možnost prevzema 24/7.

Naša mreža dostavnih možnosti zajema kar 487 pošt, 24 PS Paketomatov, 256 bencinskih servisov in več kot 400 paketnikov Direct4me, nameščenih ob poštnih poslovalnicah, že več kot 200 paketnikov pa je na voljo na dodatnih lokacijah po državi.

Pošta Slovenije je kot alternativna dostavna mesta uvedla paketomate in paketnike, možen je prevzem na pošti, na bencinskih servisih, na poštah ali drugih alternativnih dostavnih mestih, ki jih izbere naslovnik. FOTO: Pošta Slovenije

Kako je s paketi, ki prihajajo zunaj EU – ali lahko pričakujemo kakšne večje zamude oziroma zamudne postopke? Kaj predlagate v takšnih primerih?

Od 1. julija 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti do 22 EUR, kar pomeni, da je treba za te pošiljke po 1. juliju 2021 izvesti uvozne carinske postopke ter obračunati morebitni DDV. Pošiljke do vrednosti 150 EUR pa so še vedno oproščene plačila carine. Z vidika kupca oz. nakupa samega se postopkovno ne bo nič spremenilo, razen da bo treba tudi za te pošiljke plačati DDV in storitve carinskega posredovanja.

Uporabniki lahko te postopke izvedejo na Portalu Uvoz, o čemer so obveščeni po elektronski pošti, s SMS-sporočilom, če pa Pošta Slovenije nima podatka o elektronskem naslovu ali telefonski številki, pa s pisnim sporočilom. Tako uporabniki tudi sami vplivajo na pospešitev postopka in proces dostave.

Predvidena je tudi možnost, da bodo spletni trgovci ob prodaji po spletu že obračunali DDV in ga ustrezno odvedli naslovnim državam. Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca. Če trgovci te možnosti ne bodo uporabili, bo uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in državi odvedel carinski deklarant (poštni operater, kurirski servis ali carinski zastopnik). To bo žal podaljšalo in podražilo uvozne postopke.

Kaj pa v primerih, ko moramo blago vrniti pošiljatelju? Kako zamuden je ta postopek? Kakšne možnosti ponuja Pošta Slovenije?

Vračila so postala čisto običajni del spletnega nakupovanja. Žal se včasih pri spletnih nakupih zgodi, da izdelek ni takšen, kot smo pričakovali. Če to omogoča trgovec, lahko blago vrnete brezplačno. V takem primeru na paket enostavno nalepite izpolnjeno paketno spremnico za vračilo, ki ste jo prejeli od spletnega trgovca oziroma jo izpolnite na spletu (natisnete in nalepite na paket) ali izpolnite na pošti ali na bencinskem servisu. Za hitrejšo oddajo paketa, če tega ni predložil že spletni trgovec sam, izpolnite tudi potrdilo o oddaji pošiljke, ki ga priložite ob vračilu. Paket lahko vrnete na kateri koli izmed 487 pošt in na več kot 210 bencinskih servisih Petrol po vsej Sloveniji.

FOTO: Pošta Slovenije

Kar 96,91 odstotka naslovnikov, od junija do oktobra 2021, ocenjuje paketno dostavo Pošte Slovenije kot odlično. Kakšne so vaše prednosti pred konkurenco?

Drži, prejemniki so paketno dostavo Pošte Slovenije ponovno ocenili kot odlično. Izkušnjo s procesom dostave pošiljk je kar 19.959 uporabnikov na lestvici od 1 do 5 ocenilo z visoko povprečno oceno zadovoljstva 4,9.

Prejemniki kot glavne prednosti paketne dostave Pošte Slovenije poudarjajo prijaznost zaposlenih, hitro dostavo, SMS-obveščanje in enostavnost prevzema.

Z visoko oceno 4,93 uporabniki ocenjujejo tudi izkušnjo z brezkontaktno dostavo v PS Paketomat.

Za na konec: vaš nasvet za varno nakupovanje po spletu. Na Pošti Slovenije svetujemo, da za varnejši in hitrejši način dostave sledite 4 preprostim nasvetom: 1. Spletne nakupe plačajte po predračunu ali s plačilnimi karticami. Izogibajte se plačevanju po povzetju. 2. Izberite brezkontakten način dostave v PS Paketomat, tako da ob spletnem nakupu za mesto dostave izberite paketomat v vaši bližini oziroma naslovite: Janez Vzorec (041 123 123) PS Paketomat Partizanska 54 (lokacija paketomata) 2702 Maribor 3. Sledite svoji pošiljki na vsakem koraku s storitvijo Sledenje pošiljk (posta.si) 4. Če vas v času dostave ne bo na naslovu, ki ste ga izbrali za dostavo, vam svetujemo, da izkoristite prednosti storitve Moja dostava – moja izbira.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije