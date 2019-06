FOTO:Pred državnim zborom: »Želimo si predvsem možnosti izbire za svoje otroke«

Kljub nekaterim pomislekom minister za izobraževanje Jernej Pikalo ob tem zagotavlja, da novela uresničuje odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. FOTO: Blaž Samec



Pristranskost državnega sveta?

Jan Zobec: Zakon ustavno vprašljiv

»Želimo si predvsem možnosti izbire za svoje otroke, kako jih bodo vzgajali ter kako jih bomo vzgojili in izobraževali. Naš cilj pa je, da se določila, ki zavirajo razvoj vzgoje in šolstva, umaknejo,« je povedala, ena od organizatork shod, in dodala, da gre konkretno za sporno sofinanciranje zasebnih šol ter določila novele zakona o vrtcih, ki občinam daje možnost, da same določijo višino financiranja zasebnih vrtcev. Zasebne šole bi po novem iz proračuna dobile plačanih sto odstotkov obveznega programa in nič za razširjenega. Ravnatelji zasebnih šol, ki predlagajo umik zakona iz parlamentarne procedure, opozarjajo, da bi po novem namesto sedanjih 85 odstotkov za oba programa po novem povprečno prejemali le 65 odstotkov. S predlaganimi spremembami bi na ministrstvu zaostrili tudi pogoje za pridobitev javne veljavnosti in za spremljanje novih programov. Program zasebne šole se bo tako moral programsko razlikovati od programa javne šole, poleg tega pa bo moral »bogatiti šolski prostor«.»Politikom želimo pokazati, da zakon, ki ga pripravljajo vpliva na nas starše in bi bilo prav, da se ob pripravi zakona upošteva vse strani. Še vedno si želimo pravico do izbire, na kakšen način bomo vzgajali svojega lastnega otroka. Predlog zakona ne prinaša le sprememb pri financiranju, ampak tudi postavlja določene pogoje za ustanovitev novih zasebnih šol in nekateri pogoji so praktično takšni, da novih alternativnih šol in vrtcev ne bo več mogoče ustanavljati,« pa je povedala, ena od organizatork shoda, in še dodala, da so se danes zbrali starši iz vseh finančnih razredov in so vse prej kot magnati, kot se to omenja v javnosti.Udeleženci shoda so se izpred državnega zbora v večini pomaknili v notranjost, v dvorano državnega sveta, kjer je predsednik državnega svetasklical posvet o javnem in zasebnem šolstvu.Zaradi povabljenih gostov - med šestimi so štirje predstavniki zasebnih šol in vrtcev, vrhovni sodnik, ki je glasoval za stoodstotno financiranje zasebnih šol z javnimi sredstvi, ter predstavnik zasebne fakultete– pa je glavni tajnik Svizaizpostavil pristranskost. »Ni mogoče spregledati, da ste državni svet v tem primeru potisnili v položaj orodja ene od parlamentarnih strank,« je še zapisal Štrukelj, tudi državni svetnik, in napovedal bojkot razprave, kamor niso povabili niti enega, ki bi ga lahko opredelili kot nasprotnika izenačitve financiranja javnega in zasebnega šolstva iz javnih sredstev.Matevž Tomšič s fakultete za uporabne družbene študije je v razpravi izpostavil, da je po njegovem mnenju glavni politični razlog za omejevanje zasebne pobude težnja po vzdrževanju ideološke hegemonije. Moteče pa so zato, ker bi lahko postale generatorji idej, ki so v nasprotju s postulati socialistične ideologije.Direktor Zavoda sv. Stanislava Ljubljanaje povedal, da so poseben del programa, kot so na primer ure plesa ali verske vzgoje, doslej plačevali starši in ga bodo še naprej, pričakujejo pa, da bo preostali program plačevala država, v katere »malho prispevamo vsi« . Očitke glede zaslužkarstva, pa je Česen zavrnil z besedami, da so ustanovljeni kot zavod in zato delujejo nepridobitno.Da gre pri neuresničitvi ustavne odločbe, ki bi jo moral državni zbor izpolniti že pred več kot tremi leti, za hudo in eklatantno kršitev človekovih pravic, pa je opozoril nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec in dodal, da če bi bile obvezne samo tiste ustavne odločbe, ki so po volji večini, ustavnega sodišča sploh ne bi potrebovali. Ne gre le za financiranje zasebnega šolstva, ampak gre za varstvo ustavne demokracije, je še opozoril in dodal, da se pri trenutnem predlogu novele že od daleč vidi, da je zakon ustavno vprašljiv.Več sledi ...