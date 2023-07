Pred izbiro vodilnih na Kolodvorski

»Mislim, da se programske spremembe ne bodo tako hitro poznale,« je pred izbiranjem nove uprave – svet zavoda naj bi o predsedniku uprave odločal v četrtek – komentirala Rosvita Pesek, dolgoletna novinarka, voditeljica in zgodovinarka, ki je tako kot preostali zaposleni v pričakovanju morebitnih sprememb po odpravi zadržanja novele zakona o RTV Slovenija. »Nisem politično naivna in ne verjamem v to, da bi si nekdo sam odrezal prste tiste roke, ki ga bo čez nekaj let na volitvah oziroma ves čas v javnomnenjski podpori hranila,« pravi zdaj.

Pojasnjuje tudi, kako so vodstvene menjave na RTV Slovenija ob vsaj nekakšnem dialogu potekale doslej in kako je v prejšnjem programskem svetu pa tudi zdajšnjem svetu zavoda ostala le »ena špura«. In zakaj se je ta dialog porušil? »Ker se je šlo do popolnosti v prevzem,« odgovarja. Sama pravi, da je glede prihodnosti TV Slovenija črnogleda, saj da zamujajo z razvojem ... Govorili pa smo tudi o tem, kakšno vodstvo bi potrebovali na Kolodvorski. Kot je znano, naj bi danes pred razpisno komisijo svojo vizijo kot predsedniki uprave predstavljali štirje kandidati, in sicer Zvezdan Martič, Rajko Gerič, Simon Kardum in Miha Krišelj, ki bodo nato predlagali v imenovanje še dva člana uprave. Četrtega volijo zaposleni.

Rosvita Pesek se je dotaknila tudi številnih odhodov kolegov, zaradi katerih je kakovost vsebin zdaj slabša, in nepremišljenega spreminjanja sheme, ki je »odneslo« oddaji Studio City in Politično s Tanjo Gobec. Bi se morali vrniti? »Kot gledalka mislim, da Studio City ne sodi na nacionalno televizijo,« odgovarja in dodaja, da ne ustreza nobenemu od standardov, ki jih morajo drugi spoštovati. V zadnjih dveh letih se je po njeno oddaja spremenila v izrazito politično enosmerno. Podobno je njeno mnenje o oddaji Arena, ki jo je trenutno vodstvo postavilo namesto nje.

Še preden bo dokončno znana uprava – to bi lahko bilo zaradi volitev delavskega direktorja tudi šele konec avgusta –, pa bi se lahko obetala tudi menjava v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, ki se sicer izogiba vročitvi obvestila o začetku postopka, po katerem bo imel tri dni za odgovor. To naj bi mu zdaj skladno z zakonom o upravnem postopku pustili na vratih, že danes bi tako lahko začel teči 15-dnevni rok, po katerem bo štelo, da mu je bilo obvestilo vročeno.

Gostja tokratnega podkasta Moč politike je vlekla tudi vzporednice dogajanja na RTV Slovenija s tistim v zdravstvenih zavodih in komentirala aktualno politično dogajanje.