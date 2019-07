Pred Karavankami dva kilometra dolga kolona, gneča tudi na Gruškovju

Začetek delovnega tedna je že prinesel tudi gnečo na cestah. Na slovenskih cestah promet ovirajo prometne nesreče, nekaj kilometrov dolge kolone so nastale na mejnem prehodu Gruškovje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Promet je zaradi jutranje konice povečan tudi na cestah, ki vodijo proti večjim mestom.Po informacijah Prometno-informacijskega centra je zaradi prometne nesreče promet oviran na gorenjski avtocesti pred izvozom Jesenice - zahod proti Avstriji.Štiri kilometre dolg zastoj je nastal na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je kolona vozil dolga dva kilometra. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila močno oviran promet v zastoju pred predorom Karavanke proti Avstriji.Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Ponekod po državi, predvsem v Pomurju in Podravju, megla zmanjšuje vidljivost.Zaradi plazu je promet na cesti Velika Reka - Radeče, na dveh odsekih urejen izmenično enosmerno. V Kranju se je na območju krožišča Primskovo spremenila delovna zapora. Promet bo do 25. septembra možen le iz smeri Škofje Loke proti Šenčurju ter na relaciji Kranj - Brnik, ostali kraki krožišča bodo zaprti, še opozarjajo na prometno-informacijskem centru.Na nekaterih odsekih potekajo dela. Zaradi odstranjevanja cestninskih postaj je na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaprt priključek Slovenske Konjice. Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem pa promet poteka po polovici avtoceste dvosmerno.