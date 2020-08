Pred Karavankami in Ljubeljem tudi ta vikend možni kilometri zastojev

Minuli vikend eden najtežjih zastojev doslej

V noči s sobote na nedeljo se je pred predorom Karavanke ustvarila 12-kilometrska kolona, čakalna doba za vstop v predor pa je bila zaradi kontrole tudi do 15 ur. FOTO: Dars

Državljani Avstrije in Slovenije naj uporabijo kontrolni točki Korensko sedlo in Jezersko

Možna gneča tudi v smeri turističnih krajev

Prav tako bo v primeru lepega vremena zelo gost promet z zastoji tudi v smeri Bleda in Bohinja. Minuli vikend je bila kolona v smeri Bleda že na avtocesti, okoli 500 metrov pred izvozom za Lesce.



Obstaja verjetnost, da bodo bolj obremenjene tudi druge ceste, ki vodijo proti turističnim krajem in vzporednice z avtocesto. Policisti pozivajo k upoštevanju prometnih pravil in previdnosti.

Ob koncu počitnic v Sloveniji se vračajo bolj obremenjene jutranje in popoldanske prometne konice, opozarjajo na Darsu. Ker se hkrati zaključujejo tudi počitnice v večjem delu Evrope, pričakujejo več prometa od Hrvaške proti Avstriji in čakanje na mejnih prehodih, kjer ostaja nadzor prometa in potnikov zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom.Policija opozarja, da je na kontrolnih točkah med Slovenijo in Avstrijo tudi ta konec tedna, od petka do vključno nedelje, pričakovati poostreno vstopno kontrolo zaradi covida-19 na avstrijski strani. Za Karavanke in Ljubelj to pomeni možnost zastojev in v primeru zelo povečanega prometa tudi občasne zapore obeh predorov.Tudi gorenjski policisti opozarjajo na poostreno vstopno kontrolo na avstrijski strani in možnost zastojev pred obema predoroma.s Policijske uprave Kranj opominja, da so policisti minuli vikend zaradi poostrene avstrijske kontrole reševali enega najtežjih zastojev do sedaj. V noči s sobote na nedeljo se je namreč pred Karavankami ustvarila 12-kilometrska kolona, čakalna doba za vstop v predor pa je bila zaradi kontrole tudi do 15 ur.Zelo visoka gostota prometa je ta vikend napovedana tudi po slovenskem prometnem koledarju, dodaja Kos. Voznike zato znova opozarjajo, naj se na pot dobro pripravijo in naj sproti spremljajo prometne informacije, prometno signalizacijo in portale. V primeru zastoja na avtocesti naj ustvarijo reševalni pas. S sabo naj imajo dovolj tekočine. V primeru običajne kontrole in v primeru 8 kilometrov zastoja na Karavankah je čakalna doba za vstop v Avstrijo do 6 ur. Kako bo ta vikend, ni mogoče napovedati.Državljani Avstrije naj na območju Gorenjske za smer Avstrija uporabijo kontrolni točki Korensko sedlo in Jezersko. Obe toči sta namenjeni njim in državljanom Slovenije.V primeru večjega zastoja je preusmeritev na druge mejne prehode izven Gorenjske predvidena že na območju Ljubljane. Zato je zelo pomembno, da vozniki spremljajo prometno signalizacijo, prometne informacije in portale.Slovenskim voznikom v primeru zastojev pri vožnji v smeri Karavank svetujemo izločanje iz avtoceste že v Radovljici in Lescah. Opozorilo velja od danes do vključno nedelje.