Pred Karavankami več kot desetkilometrski zastoj

Na cestah v smeri iz Avstrije proti Hrvaški že nastajajo daljši zastoji. Pred Karavankami je nastal 14 kilometrov dolg zastoj, zato predor občasno zapirajo, piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Čakalna doba je tudi na mejnih prehodih s Hrvaško - na Jelšanah, Dragonji, Gruškovju in Dobovcu od ene do dveh ur.







Visoka gostota prometa se bo po napovedih nadaljevala tudi popoldne. Zastoje je pričakovati tudi v nedeljo, zlasti popoldne, in sicer v smeri iz turističnih krajev proti urbanim središčem. V nedeljo se namreč končujejo počitnice za del Nemčije in del Češke.







Sicer pa je v celotnem tednu pričakovati povečan promet v notranjosti Slovenije. Dars tudi za ta teden napoveduje povečan promet na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Obenem je zaradi prenove predora Golovec spremenjen potek prometa na vzhodni ljubljanski obvoznici.