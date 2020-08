Na Dobovcu čakalna doba za vstop na Hrvaško že štiri ure

Opozorilo PU Kranj



Promet na gorenjskih cestah je povečan, so sporočili s PU Kranj. Na Karavankah je približno 17 kilometrov dolg zastoj vozil, trenutna čakalna doba je okoli štiri ure. V smeri Avstrije je kolona dolga okoli en kilometer. Kontrola na vstopu na slovenski strani poteka na dveh kontrolnih pasovih. Na Ljubelju je čakalna doba za vstop do 30 minut. Kontrolni tocčki Korensko sedlo in Jezersko sta namenjena izkljucno državljanom Slovenije in Avstrije.



Opozarjajo na upoštevanje prometnih pravil in previdnost v prometu. Danes je vroče, kar bo vplivalo tudi na voznike, motoriste in kolesarje.

Osvežen seznam epidemiološko (ne)varnih držav

Z današnjim dnem se začenjajo tradicionalne italijanske počitnice v avgustu, zato je tudi letos pričakovati množične odprave Italijanov proti turističnim krajem. Na cestah in mejnih prehodih je tako za danes pričakovati dodatno gnečo in kolone. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je približno 10 kilometrov dolg zastoj. Občasno zaradi kontrole na slovenski strani strani predor tudi zapirajo.Dars za ta vikend in naslednji teden napoveduje povečan promet na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Obenem je zaradi prenove predora Golovec spremenjen potek prometa na vzhodni ljubljanski obvoznici. V teku sta tudi prenova pomurske avtoceste med Mursko Soboto in Turniščem ter prenova vipavske hitre ceste med Selom in Vogrskim.Na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov na kontrolnih točkah. Slovenski državljani, ki prihajajo iz držav članic EU oziroma iz držav članic schengenskega območja, lahko našo mejo prestopajo tudi izven kontrolnih točk.Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Sočerga, Sečovlje, Petrina, Starod, Gruškovje, Dragonja, Dobovec, Zgornji Leskovec, Rogatec, Jelšane, Vinica in Metlika. Najdlje, kar tri ure in pol, morajo osebna vozila za vstop na Hrvaško čakati na mejnem prehodu Dobovec. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg približno tri kilometre. Na prehodu Gruškovje je za izstop iz države treba čakati uro in pol, za vstop pa do pol ure.Okoli eno uro je za izstop dolga čakalna doba na mejnih prehodih Metlika in Sečovlje, kjer je za vstop v Slovenijo treba čakati do 40 minut. Na prehodu Dragonja se tako za vstop kot izstop čaka do dve uri.Sicer pa se je z včerajšnjim dnem posodobila razporeditev držav na sezname glede epidemiološke varnosti. Vlada je z zelenega seznama epidemiološko varnih držav črtala Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado ter jih uvrstila na rumeni seznam.Na rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo je uvrstila Bolgarijo, Romunijo, Bahame, Indijo in pet španskih administrativnih enot.