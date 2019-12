Pred Knovs tudi direktor Sove Rajko Kozmelj

Na sejo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs ) so vabljeni direktor Sove, glavna inšpektorica za javni sektorin župan Škofljice. Nihče od trojice povabljenih se za zdaj ni opravičil, iz Sove pa so za Delo potrdili prihod Kozmelja.Ob tem sicer poudarjajo, da Sova nima razloga, da bi spreminjala že večkrat pojasnjeno in argumentirano stališče glede pristojnosti komisije in pristojnosti drugih nadzornih organov glede nadziranja konkretnih zaposlitvenih postopkov v agenciji. »Agencija je doslej v okviru svojih pristojnosti storila vse, da je omogočila strokovno in kompetentno preverjanje domnevno spornih zaposlitev v agenciji in bo tudi v prihodnje ravnala tako. Na odločitve komisije pa agencija ne more vplivati,« še dodajajo v Sovi.Od pogovora s povabljenimi je po napovedi predsednika Knovsasicer odvisno tudi, ali bo Knovs nadaljeval načrtovana zaslišanja premiera Marjana Šarca, ki vabila doslej sploh ni prejel, in njegove znankeA če tudi bi premier vabilo prejel, je slišati, da se ga ne bi udeležil, saj da gre za prekoračitev pooblastila Knovsa. Na ugotovitve inšpektorata se je predsednik Knovsa Matej Tonin, ki ga Sova in kabinet predsednika vlade obtožujeta prekoračitve pooblastil in politizacije Knovsa, odzval zadržano, a vztraja, da bodo nadzor nad zaposlovanjem na Sovi nadaljevali. Tonin je namreč že večkrat poudaril, da ni mogoče izpeljati celovitega nadzora represivnega organa te vrste, če nimaš vpogleda v kadrovske zadeve. Sova pa trdi, da Knovs nima pristojnosti nadzora nad posamičnimi zaposlitvami, ampak je za to pristojen inšpektorat za javni sektor, ki je nadzor že opravil.