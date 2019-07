Pred mejnim prehodom Gruškovje dolga kolona

Preberite še: Sobota, zaznamovana z dolgimi kolonami

Na slovenskih cestah je znova gneča, najbolj pestro je na mejnih prehodih, zaradi jutranje prometne konice pa tudi proti mestnim središčem.Zastoji so na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje. Tam je že nastala petkilometrska kolona, za prestop meje pa je potovalni čas podaljšan za dobro uro.Gneča je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil dolg približno 2,5 kilometra. Čakalna doba je sicer še na mejnih prehodih Metlika in Obrežje.Zaradi prometne nesreče je zaprta hitra cesta Nova Gorica - Razdrto med Vipavo in Nanosom proti Nanosu, kjer prav tako nastaja zastoj.- Na štajerski avtocesti, na priključku Slovenske Konjice sta zaprta izvoz in uvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru ter izvoz Lukovica iz smeri Ljubljane in uvoz Lukovica proti Ljubljani.- Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno.- Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Kozina proti Ljubljani. Obvoz je preko priključkov Kastelec in Divača.- cesta Soteska - Novo mesto bo zaprta v Straži do 15. ure;- regionalna cesta Breg - Sevnica - Brestanica, pri Gorenjem Brezovem bo zaprta do 17. ure.