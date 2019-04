FOTO:Jezni kmetje grozijo, da bodo ustanovili kmečko gardo

Volkovi marsikomu grenijo življenje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Če ne ščiti država, se bodo sami

Revizija odločitve sodišča

Sindikat kmetov Slovenije je danes protestiral pred ministrstvom za okolje in prostor.Protest je bil poseben, saj so kmetje prišli pred ministrstvo z ostanki zadnjega pokola domačih živali pri Ilirski Bistrici. V sindikatu so namreč prepričani, da ministrstvo slabo gospodari s populacijama rjavega medveda in volka.»Ne bojimo se samo za naše domače živali, ampak tudi za naše otroke,« je rekel podpredsednik sindikata kmetov. »Država mora bolje skrbeti za svoje živali. Divje živali so last države, zato jih mora nadzorovati. Če naše domače živali pobegnejo z zasebne posesti k sosedu in tam naredijo škodo, potem moramo to škodo plačati mi. Očitno za državo ne velja enako.«iz Ilirske Bistrice je v čustvenem nagovoru predstavil svežo izkušnjo, kako so divje živali poklale njegovo celotno čredo govedi. »Včeraj nam je zavrela kri. Pred enim letom je šlo 18 živali, do danes nam je država priznala osem živali, za kar pa niso izplačali še niti enega centa. Včeraj smo prišli na pašnik, vse poklano. Vse, kar bi lahko imeli od kmetijstva, nam poberejo zveri in država. Trije volkovi so bolj pomembni kot družinska kmetija in otroci. Država takoj posluša vse okoljevarstvenike, nas kmetov pa prav nikoli,« pravi Peternel, ki je opozoril, da so imeli zaradi zveri v nekaj letih 56.000 evrov škode, od države pa dobili 8000 evrov.»Bomo imeli Ljubljano, okrog pa zverinjak?« je dodal in opozoril, da bomo s tako politiko imeli 3000 medvedov. Organizaciji Alpe Adria Green bi pokazal posnetke, kako se mučijo živali po napadih medvedov in volkov. Živali so prestrašene, krave nimajo mleka. »Tudi kmetje bomo prisiljeni ustanoviti svojo gardo, da bomo zaščitili podeželje. Imamo grablje in vile, pa še kaj drugega,« pravi Peternel in pričakuje, da bo 24-urni nadzor nad pašniki krila država.Žveglič je še opozoril, da so kmetije stare in da ne gre za poseganje v življenjski prostor zveri, temveč zveri vdirajo na kmetije. Peternel je dodal, da trije volkovi že pet let delajo škodo, pa nihče ne stori nič.z Brkinov je povedal, da so volkovi ubili mladega plemenskega bika, pri sosedu pa tele. Gre za iste volkove. V Čičariji je težava, da medvedi žrebičke in teleta odnesejo čez mejo na Hrvaško. Tako kmet ne dobi nobene odškodnine, ker ne more dokazati napada zveri.Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver je dejal, da se zavedajo težav kmetov in da se vsi zavedamo pomena trajnostnega upravljanja populacij medvedov in drugih zveri. V pripravi odloka so s številnimi deležniki dosegli konsenz za odstrel 200 medvedov, zato se ne strinjajo z odločitvijo upravnega sodišča, ki je odlok zadržalo. »Do 15. maja bomo vložili zahtevek za revizijo te odločitve, poleg tega bomo pripravili strategijo upravljanja medveda,« je dejal Maver.