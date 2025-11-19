Po zmerni oblačnosti bo konec tedna zopet prinesel sneg

Danes bo na Primorskem prevladovalo jasno vreme, drugod po državi pa bo delno sončno z nekaj oblačnosti, poroča Agencija RS za okolje (Arso). V nižinah se bo zjutraj in dopoldne še zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje temperature bodo od 2 do 6, ob morju ter na Goriškem pa okoli 10 stopinj Celzija.

Jutri se bo od zahoda pooblačilo, na vzhodu pa bo še nekaj sončnih obdobij. V zahodni in deloma tudi osrednji Sloveniji bodo občasno nastajale krajevne padavine.

Meja sneženja bo sprva precej nizko, čez dan pa se bo postopoma višala. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v Zgornjesavski dolini okoli –2, dnevne pa od 2 do 6 stopinj Celzija; na zahodu in ob morju bo okoli 10 stopinj Celzija.

Sosednje pokrajine zajeli oblaki

V sosednjih pokrajinah bo danes ob severnem Jadranu večinoma sončno, saj bo burja ponehala. Drugje bo delno jasno z možnostjo megle ali nizke oblačnosti.

Jutri bo tam večinoma oblačno, pas padavin se bo širili proti vzhodu. V Alpah bo snežilo, do večera se bo meja sneženja, posebej v Avstriji, še nekoliko znižala.

Konec tedna v znamenju snega

V petek bo padavinsko območje zajelo večji del Slovenije, v notranjosti bo na veliko območjih snežilo tudi v nižinah. Na Primorskem se bo okrepila burja.

V soboto bo v notranjosti večinoma oblačno z občasnimi rahlimi snežinkami, ki bodo sredi dneva večinoma ponehale. Na Primorskem bo ostalo pretežno oblačno in večinoma suho, pri tem bo še naprej pihala zmerna burja.