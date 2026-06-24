Konec šole, poletje, praznik – pred nami podaljšan vikend zastojev na cestah

Zaradi zaključka šolskega leta pri nas, jutrišnjega praznika in podaljšanega konca tedna Dars na slovenskem avtocestnem omrežju pričakuje povečane prometne obremenitve. Na Hrvaškem so o zastojih in upočasnjenem prometu ob cestnih deloviščih poročali že včeraj.

Po napovedih Darsa pa k gostejšemu prometu na cestah ne bodo prispevala le osebna vozila: »Že danes pričakujemo tudi povečan promet tovornih vozil zlasti proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško«. Kot pravijo pravijo na Darsu, bodo špediterji danes hiteli, saj je jutri praznik in velja omejitev za tovorna vozila od osme do 22. ure. Visoko gostoto prometa na naših avtocestah pričakujejo že danes popoldne.