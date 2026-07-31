Nemci začenjajo počitnice, pripravite se na dolge zastoje in hudo vročino

Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem.

Slovenijo je zajel tretji vročinski val letos. Agencija RS za okolje (Arso) je za Primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Arso bo danes podrobneje predstavil napoved za prihodnje dni, trenutni vročinski ekstrem primerjal s preteklimi, predstavil pa bo tudi sušne razmere v kmetijstvu.

Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob gorenjski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

Tako želijo voznike opozoriti na pomen odgovorne vožnje, medsebojne strpnosti in pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu, ki interventnim službam omogoča hiter dostop do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, s seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere.

FOTO: Leon Vidic

Kje bo potekala preventivna akcija?

Preventivna akcija bo potekala danes med 10. in 14. uro na počivališčih Jesenice (gorenjska avtocesta), Tepanje (štajerska avtocesta) in Lom (primorska avtocesta) v smeri proti Ljubljani oziroma Kopru. V soboto med 16. in 20. uro pa na istih počivališčih v nasprotni smeri, so sporočili.

V primeru zastoja je treba reševalni pas ustvariti takoj, opozarjajo na Darsu. Na avtocestah z dvema prometnima pasovoma se morajo vozila na levem pasu umakniti skrajno levo, vozila na desnem pasu pa skrajno desno. Na avtocestah s tremi prometnimi pasovi pa se reševalni pas ustvari med levim in srednjim prometnim pasom. Vozila na levem pasu se umaknejo skrajno levo, vozila na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno, so zapisali.

Voznike opozarjajo: ne izstopajte iz vozila

Pri upravljavcu slovenskega avtocestnega omrežja so ob tem znova opozorili, da je prepovedano voziti za intervencijskimi vozili ali uporabljati reševalni pas za nadaljevanje vožnje. Voznike pozivajo tudi, naj na avtocesti ne izstopajo iz vozila.

Ob zastojih ali drugih izrednih dogodkih vozniki in potniki ne smejo zapuščati vozil zaradi sprehajanja, fotografiranja ali drugih aktivnosti. »Hoja po avtocesti je prepovedana in izjemno nevarna. V primeru okvare ali prometne nesreče je treba vozilo čim prej zapustiti ter se umakniti na varno za varnostno ograjo,« so opozorili.

Voznikom svetujejo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne informacije na spletni strani www.promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet+, pot načrtujejo vnaprej ter si za daljša potovanja zagotovijo dovolj tekočine in predvidijo postanke za počitek.