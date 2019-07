Pred nami več dni s prometnimi zastoji

Preberite še: Policija je močno poostrila nadzor v Posočju

Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna, še posebej od Avstrije proti Hrvaški in slovenski obali. Promet se bo začel povečevati od sobote do ponedeljka, pestro pa bo tudi prihodnji teden, saj se bodo marsikje v Nemčiji začele počitnice (Bavarska, Baden-Württemberg). Več prometa bo na slovenskih cestah zato že od srede naprej.Zastoje lahko v soboto dopoldne pričakujemo na zahodni ljubljanski obvoznici, od Podutika proti Brezovici. Na zahodni ljubljanski obvoznici lahko povečan promet z zastoji v smeri Primorske pričakujemo tudi v ponedeljek.Večja gostota prometa bo ves konec tedna in v ponedeljek tudi na mejnih prehodih, zlasti s Hrvaško, in sicer v obeh smereh.- Na štajerski avtocesti sta iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaprta priključka Lukovica ter Slovenske Konjice.- Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem promet poteka po polovici avtoceste dvosmerno.