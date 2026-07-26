Pred novim vročinskim valom na zahodu in jugu plohe in nevihte

Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj.

V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.

Kot opozarja Arso, je v večjem delu Primorske še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Od jugozahoda k nam doteka bolj vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo oblačnost od zahoda naraščala, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Največ padavin bo v Furlaniji Julijski krajini in v Istri.

Vreme bo na počutje obremenilno

Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V ponedeljek pa bo vpliv vremena na počutje ugoden.