Pred odbori med drugimi ministrski kandidati Kajzer, Matoz in Ribičeva

Pred pristojnimi delovnimi telesi DZ bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje.

Kot prva bosta svoje načrte pred pristojnimi odbori DZ predstavila kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs in kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer.

Opoldne bosta svojo predstavitev začela kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz in kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifelj. Sledili bosta predstavitvi kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in kandidatke za ministrico brez resorja, pristojne za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko. Nato se bo predstavila še kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.

Svoje zaslišanje pa bo zvečer nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, saj jim je v ponedeljek zmanjkalo časa. Po poslovniku DZ namreč lahko potekata le dve delovni telesi hkrati, časovnica zaslišanj pa je bila v ponedeljek precej napeta, tako so bile sprva za vsako predstavitev namenjene tri ali štiri ure.

Tudi kandidat za ministra za gospodarstvo Anže Logar in za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sta zato svojo ponedeljkovo predstavitev morala opraviti v dveh delih in sta zeleni luči odborov dobila šele v poznih nočnih urah. Medtem pa so predsedniki nekaterih odborov kljub ugovorom nove opozicije razprave zaključili v predvideni časovnici.

Če bo DZ danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo DZ o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.

V vladni ekipi, ki jo predlaga mandatar, prvak SDS Janez Janša, bo ob njem sedelo 15 ministrov. V pogajanjih je med koalicijskimi partnericami največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata.