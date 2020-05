FOTO:Pred parlamentom protest, policisti zajeli Ladislava Troho

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pred palačo Državnega zbora v Ljubljani se je opoldne kljub prepovedi zborovanja in protestiranja zbralo okoli sto ljudi. Protest, napovedan na družbenih omrežjih, je pričakala množica policistov. V napetem vzdušju so zajeli upokojenega majorja, v preteklosti znanega po protestiranju zaradi slabega stanja v Slovenski vojski in gladovnem stavkanju.Protest je potekal med žvižgi in jezo prisotnih, vzkliki proti vladi in Državnemu zboru in ob ploskanju na varni razdalji. Ter ob napisih, kot so Slovenija je naša, Združen narod nikoli ne bo poražen, Tu sem zaradi vnukov ali Maske so padle.Morebitnim protestnikom je notranji ministerše včeraj sporočil, da zbiranje na javnih mestih ni dovoljeno . »Pozivanje na takšna zborovanja je ob prepovedi zbiranja ljudi nezakonito,« je ponovil. Na novinarski konferenci je izjavil, da je sklep vlade o prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih spremenjen le v delu, ko je umaknjena prepoved prehajanja občinskih meja, ostali ukrepi pa ostajajo.O 19. uri naj bi v Ljubljani sledil še drug shod, tokrat s protestniki na kolesih.