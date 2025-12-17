  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Pred podporniki pravice do varnega splava še zadnja stopnica

    Resolucija My Voice, My Choice v ničemer ne posega v zakonodaje posameznih držav Evropske unije.
    Nika Kovač na razpravi pred dnevi v Bruslju. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Nika Kovač na razpravi pred dnevi v Bruslju. FOTO: Črt Piksi
    Anja Intihar
    17. 12. 2025 | 07:28
    17. 12. 2025 | 09:15
    6:47
    A+A-

    Medtem ko so pozno sinoči v evropskem parlamentu v Strasbourgu poslanke in poslanci razpravljali o pobudi My Voice, My Choice, bo danes okrog 12. ure potekalo še glasovanje. Včerajšnja razprava je bila v maniri preteklih o temi varnega in dostopnega splava zelo živahna.

    image_alt
    Ženske so umirale. Svet ni mogel (več) gledati stran

    Skrajno desni poslanci so trdili, da bi morebitna podpora pobudi omogočila financiranje »turizma splava« na račun evropskih davkoplačevalcev. Zagovorniki pobude, ki so jo pred slabimi tremi leti zagnali v Inštitutu 8. marec, pa so poudarjali, da bo pobuda prebivalkam držav Evropske unije z restriktivno zakonodajo glede splava omogočila varen poseg.

    Še pred glasovanjem o resoluciji bo v evropskem parlamentu potekalo glasovanje o resoluciji proti pravici do splava, ki so jo pred dnevi vložile skrajno desne stranke. V Inštitutu 8. marec so pri tem poudarili, da so kampanjo za varen in dostopen splav začeli, ker so »želeli drugačno Evropo. Takšno, ki posluša svoje državljane in ki ne bo več gledala stran, medtem ko umirajo ženske. Jutri bodo poslanci evropskega parlamenta pokazali, kakšno Evropo si želijo.«

    Pobudo My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) podpirajo poslanci iz skupin socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice, v večini pa tudi poslanke in poslanci največje skupine v evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke (EPP). Vseh pet njihovih poslancev iz Slovenije je sicer proti, preostali poslanke in poslanci so ji izrazili podporo.

    Evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib je sinoči poudarila, da »varna in zanesljiva zdravstvena oskrba ni nekaj, kar bi smelo biti obremenjeno z ideologijo«. Zagotovila je tudi, da bo komisija v svoji odločitvi upoštevala načelo subsidiarnosti.

    Podporniki pravice do splava s plakati »Poljska – pekel za ženske«. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Podporniki pravice do splava s plakati »Poljska – pekel za ženske«. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

    Resolucija, ki jo je 8. decembra podprl parlamentarni odbor za pravice žensk in enakost spolov, v ničemer ne posega v zakonodaje posameznih držav Evropske unije, pač pa zgolj zagotavlja finančni mehanizem, iz katerega bi se črpala sredstva za pomoč ženskam, ki bi splav lahko varno opravile zunaj svoje domovine.

    Če bo pobuda danes dobila podporo, bo o njej 2. marca prihodnje leto svoje mnenje podala še evropska komisija. Glas za podporo pravici do varnega in dostopnega splava je po državah članicah Evropske unije v letu dni oddalo 1,2 milijona ljudi.

    Po Evropi bo potekalo več kot 155 samoorganiziranih dogodkov gledanja glasovanja v živo. Pred glasovanjem so člani Inštituta 8. marec izrazili upanje, da bodo prevladale vrednote varovanja zdravja žensk, človeškega dostojanstva in solidarnosti.

    Resolucija v ničemer ne posega v zakonodaje posameznih držav Evropske unije. FOTO: Črt Piksi
    Resolucija v ničemer ne posega v zakonodaje posameznih držav Evropske unije. FOTO: Črt Piksi

    Kako je v državah EU urejena zakonodaja glede pravice do splava?

    Po najnovejših podatkih Atlasa evropskih politik o splavu je v zadnjih štirih letih le pet članic Evropske unije nadaljevalo postopke za popolno dekriminalizacijo splava. Na vrh lestvice držav v EU se uvrščajo Švedska, Francija in Nizozemska – pravna zaščita za ženske v teh državah je dobra, storitve pa dostopne, poleg tega se vlade omenjenih držav borijo proti dezinformacijam, ki pogosto spremljajo to tematiko. 

    Odločitev, ali bo na podlagi državljanske pobude pripravljen konkreten zakonodajni predlog, je v rokah evropske komisije. Pobudnice želijo, da bi EU finančno podprla plačilo stroškov splava za ženske, ki ga ne morejo varno opraviti v svoji državi. Tudi če bo evropski parlament podprl pobudo, še ni gotovo, ali bo na koncu res uspešna.

    Francija je splav uvrstila med ustavne pravice, na Nizozemskem in v Luksemburgu so odpravili obvezne čakalne dobe na poseg. Danska je podaljšala omejitev na 18 tednov nosečnosti, Litva je legalizirala medicinski splav. V celoti iz zdravstvenega zavarovanja krije poseg 13 držav članic. 

    image_alt
    Slovenija je v boju za pravice žensk prevzela pozitivne socialistične vzorce

    Na drugi strani v posameznih članicah Evropske unije ženske skorajda nimajo možnosti, da bi opravile splav. Na Malti je ta dovoljen zgolj v primeru, ko je ogroženo življenje ženske. Na Poljskem je dovoljen v primeru posilstva, incesta ali ko je ogroženo življenje ženske, vendar je v preteklosti kar nekaj žensk umrlo, ker so jim zdravniki iz strahu pred kazenskimi sankcijami ali zaradi sklicevanja na ugovor vesti zavrnili pomoč. 

    Ugovor vesti je težava tudi na Hrvaškem in v Italiji, kjer je splav načeloma dovoljen, vendar ga v številnih bolnišnicah ne izvajajo. Na Hrvaškem medicinske sestre zavračajo izdajo receptov za tabletke za splav.

    Kot še izhaja iz poročila Atlasa evropskih politik o splavu, se je v nekaterih državah – med njimi so Malta, Slovaška in Italija – povečalo število primerov, ko nasprotniki pravice do splava nadlegujejo ženske pred klinikami in širijo dezinformacije. 

    Kako je v državah EU urejena zakonodaja glede pravice do splava?

    Malta – splav je dovoljen le v primeru, da je ogroženo življenje ženske.

    Poljska – dovoljen le v primeru posilstva, incesta in ko je ogroženo življenje ženske. 

    Madžarska – dovoljen do 12. tedna, vendar morajo ženske pred posegom poslušati bitje zarodkovega srca. 

    Avstrija, Luksemburg, Ciper, Bolgarija, Finska, Grčija ... – dovoljen do 12. tedna, kasneje so postopki različni (primeri incesta ali posilstva).

    Švedska – do 18. tedna, potem s posebno odobritvijo.

    Nizozemska – do 22. oziroma 24. tedna.

    Portugalska, Danska, Finska, Belgija – dovoljen do določenega tedna. 

    Nemčija – dovoljen do 12. tedna, a z obveznim svetovanjem in čakalno dobo.

    Irska – dovoljen do 12. tedna, kasneje iz medicinskih razlogov. 

    Francija in Španija – dovoljen do 14. tedna. 

    Italija, Slovenija, Češka, Slovaška, Latvija, Litva, Estonija, Hrvaška ... – dovoljen do 10. tedna, različna so pravila glede čakalnih dob, postopkov in svetovanja. 

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Kitajska pisateljica Qiushui Zhuang

    Obstaja rek, da Peking vodijo babice

    Srhljiva podoba deformiranih stopal je bila opomnik, kako so se na Kitajskem pravice žensk v preteklosti kršile na račun njihovega zdravja in dobrega počutja.
    Anja Intihar 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Psevdoznanost in populizem vdirata tudi na področje zaščite žensk in otrok

    Zaradi množice informacij in pritiska različnih interesnih skupin je težje razlikovati med preverjenimi znanstvenimi spoznanji in psevdoznanstvenimi teorijami.
    Anja Intihar 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Otroci

    Lani pri nas 103 mladoletne nosečnosti, prakse porodnišnic pa različne

    Po podatkih NIJZ so lani našteli 103 nosečnosti in dovoljene splave pri dekletih, mlajših od 18 let, od tega pet pri mlajših od 15 let.
    Barbara Hočevar, Anja Intihar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pravica do splava

    Čedalje več Hrvatic naredi splav v Sloveniji

    Lani so v celotnem letu v novomeški bolnišnici opravili eno prekinitev nosečnosti hrvaški državljanki, letos je bilo januarja pet povpraševanj po tem posegu.
    Anja Intihar 20. 2. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Upokojencem jutri zimski dodatek, januarja nova formula

    Tokrat bo nakazilo 150 evrov, vsako leto do leta 2030 po 20 evrov več. Prihodnje leto usklajevanje po novem, predvidoma bo približno pet odstotkov.
    Barbara Hočevar 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Računsko sodišče

    Zpiz je v 54 primerih nepravilno odmeril pokojnino

    Poleg tega je revizija razkrila nepravilnosti pri nabavi materiala in storitev za najmanj 146.843 evrov.
    16. 12. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Po debelih 18 letih spet nastopil na tekmi in presenetil vse po vrsti

    Nekdanji slovenski as Jure Radelj, ki je 26. novembra dopolnil 48 let, se je na 100-metrski skakalnici v Planici dostojno kosal z veliko mlajšimi tekmeci.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Rusija manj odporna, kot se kaže

    Kljub temu se bo Vladimir Putin še naprej bojeval in prezgodaj razglašal zmago.
    The Economist 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj letos za praznične nakupe izbrati Shoppster?

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    my voice my choicepravica do splavapravice žensksplavNika KovačPrekinitev nosečnosti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Smrt srbskega trgovca z orožjem v molk zavil tako Moskvo kot Beograd

    Šef orožarske družbe Jugoimport v Moskvi je izgubil življenje v sumljivih okoliščinah; iz podjetja so izginili dokumenti. Beograjski odvetnik za smrt sumi Ruse.
    Novica Mihajlović 17. 12. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Dr. Robert Golob, predsednik vlade: Živimo v kolektivni norosti

    Pred volilnim letom premier o odgovornosti, varnosti, Palestini in demokraciji ter o tem, kdaj prisluhne in kdaj aktivno ukrepa.
    Nika Vistoropski 17. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo

    Fifa na visoke cene vstopnic odgovarja z novo kategorijo

    Po ogorčenju navijačev bo Fifa za SP prihodnje leto del vstopnic prodala za okoli 50 evrov. Organizacije je podelila tudi nagrade za najboljše igralce leta.
    17. 12. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor v Hollywoodu

    Za umor Roba in Michele Reiner obtožili njunega sina Nicka

    Če bo spoznan za krivega, 32-letnemu obdolžencu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojne izpustitve ali smrtna kazen.
    17. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Središče Portoroža

    Ne bo kokošnjak, ampak igralnica z avtomati na prostem

    Pri prenovi objekta Ljubljana pripravljajo prostor tudi za selitev igralnice Grand Casinò. Vlada o koncesiji še ni odločila.
    Boris Šuligoj 17. 12. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo

    Fifa na visoke cene vstopnic odgovarja z novo kategorijo

    Po ogorčenju navijačev bo Fifa za SP prihodnje leto del vstopnic prodala za okoli 50 evrov. Organizacije je podelila tudi nagrade za najboljše igralce leta.
    17. 12. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor v Hollywoodu

    Za umor Roba in Michele Reiner obtožili njunega sina Nicka

    Če bo spoznan za krivega, 32-letnemu obdolžencu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojne izpustitve ali smrtna kazen.
    17. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Središče Portoroža

    Ne bo kokošnjak, ampak igralnica z avtomati na prostem

    Pri prenovi objekta Ljubljana pripravljajo prostor tudi za selitev igralnice Grand Casinò. Vlada o koncesiji še ni odločila.
    Boris Šuligoj 17. 12. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Kako se zaščititi pred vse pogostejšimi spletnimi napadi

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznični nakupi brez gneče? Da, mogoče je

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Birokracija in njene posledice: kje smo danes

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Naše sisteme ima že več kot 50.000 strank v Sloveniji in na Hrvaškem«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo