Pred podporniki pravice do varnega splava še zadnja stopnica

Medtem ko so pozno sinoči v evropskem parlamentu v Strasbourgu poslanke in poslanci razpravljali o pobudi My Voice, My Choice, bo danes okrog 12. ure potekalo še glasovanje. Včerajšnja razprava je bila v maniri preteklih o temi varnega in dostopnega splava zelo živahna.

Skrajno desni poslanci so trdili, da bi morebitna podpora pobudi omogočila financiranje »turizma splava« na račun evropskih davkoplačevalcev. Zagovorniki pobude, ki so jo pred slabimi tremi leti zagnali v Inštitutu 8. marec, pa so poudarjali, da bo pobuda prebivalkam držav Evropske unije z restriktivno zakonodajo glede splava omogočila varen poseg.

Še pred glasovanjem o resoluciji bo v evropskem parlamentu potekalo glasovanje o resoluciji proti pravici do splava, ki so jo pred dnevi vložile skrajno desne stranke. V Inštitutu 8. marec so pri tem poudarili, da so kampanjo za varen in dostopen splav začeli, ker so »želeli drugačno Evropo. Takšno, ki posluša svoje državljane in ki ne bo več gledala stran, medtem ko umirajo ženske. Jutri bodo poslanci evropskega parlamenta pokazali, kakšno Evropo si želijo.«

Pobudo My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) podpirajo poslanci iz skupin socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice, v večini pa tudi poslanke in poslanci največje skupine v evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke (EPP). Vseh pet njihovih poslancev iz Slovenije je sicer proti, preostali poslanke in poslanci so ji izrazili podporo.

Evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib je sinoči poudarila, da »varna in zanesljiva zdravstvena oskrba ni nekaj, kar bi smelo biti obremenjeno z ideologijo«. Zagotovila je tudi, da bo komisija v svoji odločitvi upoštevala načelo subsidiarnosti.

Podporniki pravice do splava s plakati »Poljska – pekel za ženske«. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Resolucija, ki jo je 8. decembra podprl parlamentarni odbor za pravice žensk in enakost spolov, v ničemer ne posega v zakonodaje posameznih držav Evropske unije, pač pa zgolj zagotavlja finančni mehanizem, iz katerega bi se črpala sredstva za pomoč ženskam, ki bi splav lahko varno opravile zunaj svoje domovine.

Če bo pobuda danes dobila podporo, bo o njej 2. marca prihodnje leto svoje mnenje podala še evropska komisija. Glas za podporo pravici do varnega in dostopnega splava je po državah članicah Evropske unije v letu dni oddalo 1,2 milijona ljudi.

Po Evropi bo potekalo več kot 155 samoorganiziranih dogodkov gledanja glasovanja v živo. Pred glasovanjem so člani Inštituta 8. marec izrazili upanje, da bodo prevladale vrednote varovanja zdravja žensk, človeškega dostojanstva in solidarnosti.

Resolucija v ničemer ne posega v zakonodaje posameznih držav Evropske unije. FOTO: Črt Piksi

Kako je v državah EU urejena zakonodaja glede pravice do splava?

Po najnovejših podatkih Atlasa evropskih politik o splavu je v zadnjih štirih letih le pet članic Evropske unije nadaljevalo postopke za popolno dekriminalizacijo splava. Na vrh lestvice držav v EU se uvrščajo Švedska, Francija in Nizozemska – pravna zaščita za ženske v teh državah je dobra, storitve pa dostopne, poleg tega se vlade omenjenih držav borijo proti dezinformacijam, ki pogosto spremljajo to tematiko.

Odločitev, ali bo na podlagi državljanske pobude pripravljen konkreten zakonodajni predlog, je v rokah evropske komisije. Pobudnice želijo, da bi EU finančno podprla plačilo stroškov splava za ženske, ki ga ne morejo varno opraviti v svoji državi. Tudi če bo evropski parlament podprl pobudo, še ni gotovo, ali bo na koncu res uspešna.

Francija je splav uvrstila med ustavne pravice, na Nizozemskem in v Luksemburgu so odpravili obvezne čakalne dobe na poseg. Danska je podaljšala omejitev na 18 tednov nosečnosti, Litva je legalizirala medicinski splav. V celoti iz zdravstvenega zavarovanja krije poseg 13 držav članic.

Na drugi strani v posameznih članicah Evropske unije ženske skorajda nimajo možnosti, da bi opravile splav. Na Malti je ta dovoljen zgolj v primeru, ko je ogroženo življenje ženske. Na Poljskem je dovoljen v primeru posilstva, incesta ali ko je ogroženo življenje ženske, vendar je v preteklosti kar nekaj žensk umrlo, ker so jim zdravniki iz strahu pred kazenskimi sankcijami ali zaradi sklicevanja na ugovor vesti zavrnili pomoč.

Ugovor vesti je težava tudi na Hrvaškem in v Italiji, kjer je splav načeloma dovoljen, vendar ga v številnih bolnišnicah ne izvajajo. Na Hrvaškem medicinske sestre zavračajo izdajo receptov za tabletke za splav.

Kot še izhaja iz poročila Atlasa evropskih politik o splavu, se je v nekaterih državah – med njimi so Malta, Slovaška in Italija – povečalo število primerov, ko nasprotniki pravice do splava nadlegujejo ženske pred klinikami in širijo dezinformacije.