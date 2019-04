Pred poletno sezono pri nas več domačih in tujih turistov

Z vidika vrst turističnih občin je bilo v marcu ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah. FOTO: Izidor Kotnik



Največ turistov iz Italije, Nemčija znova med ključnimi trgi

Ključni turistični trgi, od koder so v Slovenijo marca prihajali turisti, so bili Italija, Avstrija in Hrvaška, medtem ko se je število opravljenih nočitev v preteklem mesecu po podatkih Statističnega urada RS zmanjšalo na vseh ključnih trgih razen hrvaškega.Marca letos so v turističnih nastanitvenih obratih našteli več kot 344.000 prihodov turistov in več kot 837.000 turističnih prenočitev; prenočitev je bilo za 2 odstotka več, prihodov pa za 3 odstotke več kot marca lani. Tuji turisti so zopet opravili več kot 60 odstotkov vseh turističnih prenočitev. V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v marcu letos zabeleženih več kot 344.000 prihodov turistov in več kot 837.000 turističnih prenočitev. Domači turisti so v marcu opravili več prihodov in prenočitev kot v marcu lani, medtem ko so jih tuji turisti opravili manj.Prihodov domačih turistov je bilo v letos več kot 125.000 ali 11 odstotkov več, njihovih prenočitev pa več kot 333.000 ali osem odstotkov več kot v marcu leta 2018. Prihodov tujih turistov je bilo več kot 219.000 ali odstotek manj kot marca lani, njihovih prenočitev pa skoraj 504.000.Ključni turistični trgi, od koder so bili turisti, ki so v marcu ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Italija (16 odstotkov ali skoraj 80.000 prenočitev), Avstrija (12 odstotkov), Hrvaška (osem odstotkov), Nemčija (sedem odstotkov) in Madžarska (šest odstotkov).Število opravljenih prenočitev se je v marcu glede na enako obdobje lani zmanjšalo na vseh ključnih trgih razen Hrvaške, kjer je bil podatek o prenočitvah podoben tistemu iz marca lani. Najbolj se je zmanjšalo število prenočitev turistov iz Nemčije (za 18 odstotkov), ki se je uvrstila na četrto mesto po številu prenočitev; sledili so turisti iz Madžarske (za 12 odstotkov), turisti iz Avstrije (za 10 odstotkov) in turisti iz Italije (za en odstotek).Z vidika vrst turističnih občin je bilo v marcu ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah (29 odstotkov ali skoraj 245.000), sledile so gorske občine (22 odstotkov), obmorske občine (18 odstotkov) in občina Ljubljana (15 odstotkov). Glede na prejšnje leto se je število prenočitev povečalo v vseh vrstah turističnih občin, najbolj v obmorskih občinah.V prvih treh mesecih letošnjega leta so turisti v Sloveniji opravili skoraj 925.000 prihodov in skoraj 2,5 prenočitve, kar pomeni štiri odstotke več prihodov in tudi štiri odstotke več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta. Prav tako pa sta se povečali števili prihodov domačih turistov (za 7 odstotkov) in prihodov tujih turistov (za en odstotek). Pri prenočitvah je bilo podobno: pet odstotkov več so jih opravili domači turisti in tri odstotke več tuji turisti.