Pred poslanci končna odločitev o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Poleg LMŠ bodo predlog, s katerim bi uvedli obvezni pavšalni prispevek v višini 32 evrov, gotovo podprli v SD in Levici. Kot so poudarili v SAB, je zanje pomembno, da je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja finančno vzdržna. »Podprli bomo dopolnila, ki ne ogrožajo zdravstvenega sistema in javnih financ. In če je to proračunska varovalka z zgornjo mejo v višini desetih milijonov evrov in za njo stoji minister za finance, smo jo v poslanski skupini pripravljeni podpreti,« so še navedli v SAB in nato napovedali, da bodo sam zakon podprli, ne pa tudi dopolnila LMŠ, ki predvideva državno jamstvo. Zadnjemu je močno nasprotoval finančni minister Andrej Bertoncelj in nato zato tudi odstopil iz strokovnih razlogov.



Podpora dopolnilu SD za uvedbo solidarnostne lestvice plačevanja prispevka pa se zdi v tem trenutku malo verjetna.



Ker predlogu zakona nasprotujejo v SDS, NSi, SNS in v koalicijskem Desusu, kjer si želijo celovite ureditve področja, bodo odločilni glasovi SMC, v kateri so doslej poudarjali, da bodo pomisleke finančnega ministra upoštevali, svoj dokončni odgovor ponudili danes. »Ko se je šlo v to zgodbo, je minister za zdravje zagotavljal, da bo prišel s svojim zakonom,« je spomnil vodja poslancev SMC Igor Zorčič.