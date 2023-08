Pred predorom Karavanke večkilometrski zastoj

Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je gost promet z zastoji. Trenutno je kolona dolga 11 kilometrov, poroča prometnoinfromacijski center. Zaprt je izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane. Proti Jesenicam in Kranjski Gori priporočajo že izvoz Lesce.

Pred izvozom Lesce nastaja kolona vozil na izvoznem pasu, ki sega na vozni pas avtoceste. Obstaja možnost naleta, so opozorili na Policijski upravi Kranj. Izvozi Lesce in Radovljica so namenjeni samo za lokalni promet. Promet je zgoščen tudi na vzporednih cestah Radovljica, Lesce, Jesenice.

Vse policijske patrulje so na terenu in se maksimalno trudijo zagotavljati prometno varnost. Pomoč jim nudijo tudi redarji in cestninski nadzorniki.

Vsem voznikom svetujejo, da hitrost prilagodijo razmeram na cesti, pazijo na varnostno razdaljo in reševalni pas. V koloni naj ne zapuščajo vozil. »Bodite strpni in brez slabe volje,« so še pozvali policisti.

Zastoji so tudi drugod, in sicer na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Ljubljano, proti Vrhniki na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika, na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in predorom Šentvid, pa tudi na podravski avtocesti med razcepom Draženci in koncem avtoceste proti Ptuju.

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah.

Zaradi prometne nesreče na primorski hitri cesti v predoru Markovec proti Ljubljani je zaprt vozni pas, še poroča prometnoinformacijski center.