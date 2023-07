Pred preiskovalce stopa Tatjana Bobnar

V nadaljevanju preberite:

Preiskovalna komisija o sumih nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih organov se je včeraj dogovorila o načinu dela in določila še nekaj prič. Prva bosta v petek nastopila nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav.

Tatjana Bobnar, zdaj v ekipi predsednice republike pristojna za človekovo varnost, bo po razhodu s premierom Robertom Golobom in odstopu s funkcije notranje ministrice zanimiva priča. Še zlasti zato, ker je ob svojem odhodu tožilstvo in protikorupcijsko komisijo seznanila s svojimi zapisi o pogovorih, ki jih je imela s krogom Roberta Goloba, saj je ravnanje premiera razumela kot »tendenco po obvladovanju policije«. Naznanila je konkretne primere, ljudi z imeni in priimki. Prijava naj bi bila, kot ocenjujejo njeni zaupniki, za Goloba »eksplozivna«. Pred pričanjem pred preiskovalno komisijo Bobnarjeva ne želi odgovarjati na novinarska vprašanja. Tudi ta preiskovalna komisija bo gotovo nov priročen poligon za spopad med koalicijo in opozicijo. V anketi, ki jo je inštitut Mediana opravil za Delo, smo preverjali odnos javnosti do prizadevanj opozicije za destabilizacijo vlade. Kakšen je odgovor na vprašanje, ali bi morala biti opozicija konstruktivna v odnosu do vladne koalicije?