FOTO:Pred protestom Trg republike tokrat v celoti zagrajen

Postavljanje ograj za današnje proteste. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pred za danes zvečer napovedanimi protesti na kolesih, ki se vrstijo že več petkov zapored, so dopoldne postavili ograjo pred zgradbo državnega zbora, ki je tokrat ograjen v celoti.Protestniki, ki že več petkov izražajo nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji, so v Ljubljani prejšnji petek sestopili s koles. Na polnem Prešernovem trgu so peš izrazili nasprotovanje fašizmu, militarizaciji in represiji, vzklikali so tudi gesla za delavske pravice. Nato so se peš, nekateri pa tudi s kolesi odpravili proti Trgu republike. Zbrali so se tudi v nekaterih drugih slovenskih mestih, med drugim v Mariboru.Proteste bomo na delo.si od 19. ure spremljali v živo.