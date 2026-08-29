Pred prvim šolskim dnem: manj prvošolcev, milijoni za šole in vrtce

Izbrali smo nekaj občin in preverili, kako so se pripravile na začetek novega šolskega leta: koliko učencev se bo vrnilo v šolske klopi in koliko jih bo vanje sedlo prvič, katere so bile največje naložbe na področju vzgoje in izobraževanja ter s kakšnimi izzivi se soočajo.

Novo šolsko leto prinaša tudi več vsebinskih sprememb. V osnovnih šolah se bodo začeli uvajati prenovljeni učni načrti v 1., 4., 7. in deloma 6. razredu, javno financiranje obveznih učnih gradiv pa se širi tudi na učence 4. razreda. Prenovljeni učni načrti stopajo v veljavo tudi v srednjih šolah.

Med pomembnejšimi sistemskimi izzivi ostajata vključevanje otrok in mladostnikov priseljencev ter zagotavljanje podpore učencem s posebnimi potrebami. Ministrstvo pripravlja spremembe zakonodaje, po katerih naj bi se priseljenci v osnovne in srednje šole vključevali postopoma, po končanem programu pripravljalnice, usmerjenem predvsem v učenje slovenščine, spoznavanje kulture in okolja. S 1. septembrom začne veljati tudi novela zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki uvaja sistem stopenjske pomoči in naj bi šolam omogočil zgodnejše zagotavljanje podpore otrokom z učnimi in drugimi težavami, so sporočili s pristojnega ministrstva.