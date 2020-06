Pred slovenskimi šolarji so »posebne počitnice«

Predsednik republike Borut Pahor je šolarjem zaželel prijetne počitnice. Foto: Leon Vidic/Delo



Oddahnilo si bo 260.000 mladih

Ljubljana – »Počitnice so tu! Gotovo bodo spet nekaj posebnega.Vendar niti približno ne bodo nekaj tako posebnega, kot je bilo šolsko leto, ki se pravkar zaključuje.« Tako v poslanici šolarje nagovarja predsednik države ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec sta se za uspešno zaključeno šolsko leto zahvalila učencem, dijakom, študentom, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, ravnateljem, staršem in vsem drugim zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih institucijah.Medtem ko je predsednik Pahor prepričan, da bodo v prihodnje spremembe učenja velike tudi zaradi letošnje epidemije in izkušenj z njo, je ministrica vse šolajoče se in zaposlene v vzgoji in izobraževanju razglasila za »prave in največje zmagovalce« tega »nenavadnega časa izobraževanja«.Prihodnost in z njo novo šolsko leto pa ostajata še precejšnja neznanka. Ni še namreč jasno, kako bo od septembra potekal izobraževalni proces. »Kmalu boste izvedeli, kako bomo to naredili,« je dejala in se zavezala, da bodo na ministrstvu za šolstvo tudi v času poletnih počitnic »delali, ker šola jeseni bo, ker mora biti in ker je znanje karta uspeha za vse«, kar mladi počnejo v življenju.Za okrog 260.000 slovenskih šolarjev je bilo to šolsko leto precej drugačno. Po razglasitvi epidemije novega koronavirusa v državi 12. marca je Slovenija zaprla vse vzgojno-izobraževalne ustanove . Doma je ostalo tudi 190.156 osnovnošolcev in 72.783 srednješolcev, ki so se morali šolati na daljavo. V šolske klopi so se 18. maja najprej vrnili učenci prvih treh razredov osnovnih in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, 25. maja še učenci 9. razredov osnovne šole, v začetku junija pa so se v šolske klopi vrnili učenci 4. in 5. razredov; 3. junija so se jim pridružili še učenci šestih, sedmih in osmih razredov.Nacionalno preverjanje znanja v šestem in devetem razredu osnovne šole je to šolsko leto odpadlo, prav tako mednarodna matura. Šolsko leto se letos za učence od 1. do 8. razreda končuje 24. junija, dobrih 18.000 devetošolcev ga je že zaključilo.Dijaki prvih letnikov bodo spričevala dobili v torek, 23. junija po 13. uri, dijaki tretjih in začetnih letnikov poklicno tehniškega izobraževanja v sredo, 24. junija dopoldne, dijaki drugih letnikov pa popoldne.Maturo je letos prvič opravljalo nekaj manj kot 15.570 dijakov, od tega 6078 splošno in 9489 poklicno maturo. Rezultati poklicne mature bodo znani 7. julija, splošne pa 13. julija.