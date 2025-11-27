Pred vladno potrditvijo: Strožji nadzor bolnišk, dodatki in finančne injekcije

Dodatni nujni ukrepi za ureditev zdravstva se nanašajo na večji nadzor, dodatke, finančne injekcije za javne zavode ...

Predvidoma danes bo pred ministri predlog zakona o dodatnih nujnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti, ki, kot izhaja iz vladnega gradiva, predvideva nekaj interventnih ukrepov, da se »stanje ne bi še dodatno poslabšalo«. Merijo predvsem na nekatere kadrovske težave, ki so se pokazale v zadnjem obdobju, a bi z njim urejali tudi slabo finančno stanje javnih zavodov ter zaostrovali nadzor bolniških odsotnosti, kar je že sprožalo ostro javno polemiko. »Predlagane spremembe krepijo tudi odgovornost zavarovancev pri uveljavljanju pravice do nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter predstavljajo pomemben del celovitega nabora ukrepov za zmanjševanje absentizma,« so na ministrstvu za zdravje utemeljili predlog za odvzem nadomestila v primerih, ko se ugotovi, da je bil ...