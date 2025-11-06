  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Pred vlado Šutarjev zakon z ukrepi za zagotavljanje varnosti

    Na področju socialne politike vlada med drugim načrtuje znižanje določenih socialnih transferjev za mladoletne matere.
    FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    6. 11. 2025 | 06:42
    6. 11. 2025 | 08:11
    2:29
    A+A-

    Po napadu v Novem mestu, ki je vodil v smrt 48-letnega meščana, bo imela vlada danes na mizi t. i. Šutarjev zakon z naborom ukrepov za zagotavljanje varnosti. Pred vlado bo tudi predlog za aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja.

    image_alt
    Šutarjev zakon: gre za smiselne predloge ali poceni populizem?

    Po tragediji so se sicer zvrstili številni predlogi priporočil in pozivi k pripravi ukrepov, vladna ekipa s premierom Robertom Golobom na čelu pa je te predstavila prejšnji teden na izredni seji novomeškega mestnega sveta.

    Združili jih bodo v poseben zakon, ki bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Med drugim bo prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, ki bo lahko, denimo, v določenih okoliščinah v domovanje vstopala brez sodnega naloga, odstranila osebo s kraja, če krši javni red, in ji ob ponovitvi prepovedala vstop, prav tako bo lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala in prekinitev zbiranja v primeru kaznivih dejanj.

    Vlada bo pripravila tudi ukrepe za hitrejši in lažji zaseg premoženja neznanega izvora. Zaostrila bo kaznovalno politiko, zlasti za povratnike, za katere naj bi bila omejena tudi pravica do brezplačne pravne pomoči. Pri posameznih kaznivih dejanjih bo ukinjen pregon na predlog in ga bo tožilstvo vodilo po uradni dolžnosti. Višje bodo tudi kazni, predvsem v primerih kaznivih dejanj z elementi nasilništva, možna bo izvršba na socialno pomoč.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Na področju socialne politike pa vlada med drugim načrtuje znižanje določenih socialnih transferjev za mladoletne matere, za povratnike bo mogoče omejiti denarno socialno pomoč.

    Sredstva, dodeljena občinam z evidentiranimi romskimi naselji, se bodo lahko uporabila za sofinanciranje stroškov varnostnih ukrepov.

    Na dnevnem redu današnje seje vlade so tudi predlog zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov, novela zakona o prekrških in novela zakona o probaciji.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Najagresivnejše lobiranje tega mandata

    Koalicija bo predvidoma tudi po vetu državnega sveta razdeljena. Usoda zakona v rokah NSi.
    Barbara Eržen 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Okrnjeni vrh

    Vrh EU-Latinska Amerika v Santa Marti pred popolnim polomom

    Vrh EU-Celac v Santa Marti pred polomom. Številni voditelji so odpovedali udeležbo zaradi slabe logistike in strahu pred Trumpovo jezo.
    Tone Hočevar 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Javnim uslužbencem drugo letošnje zvišanje plač

    Prenova sistema: Večini se bo osnovna plača dvignila za najmanj 100 evrov. Zlasti v zdravstvu in izobraževanju večji izdatki.
    Barbara Hočevar 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vladapolicijazakonodajaukrepivarnostšutarjev zakon

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Putin odredil pripravo predlogov za morebitno preizkušanje jedrskega orožja

    Po navedbah ruskega predsednika bo Moskva še naprej spoštovala pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, ki prepoveduje vse jedrske poskuse.
    6. 11. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaseg orožja v Žabjaku

    Na Dolenjskem še naprej v en glas zagotavljajo, da ni varnostnih odstopanj

    Policija na jugu Slovenije ocenjuje, da so varnostne razmere stabilne in pod nadzorom, pravijo na generalni policijski upravi.
    Tomica Šuljić 6. 11. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Zimzeleni Ovečkin do novega mejnika

    Ruski hokejist Aleksander Ovečkin je postal prvi igralec v severnoameriški ligi NHL, ki je dosegel 900 golov. Navijači dosežek pospremili s stoječimi ovacijami.
    6. 11. 2025 | 07:34
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Popoln čokoladni mousse s kakijem – brez jajc (VIDEO)

    Kremast čokoladni mousse s kakijem je popolna jesenska sladica – razkošna, lahka in polna toplih okusov kakava.
    Odprta kuhinja 6. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mehika

    Moškega aretirali, ker je na ulici otipaval predsednico

    Predsednica je v sredo dejala, da ni bila prvič žrtev tovrstnega nadlegovanja, ki da ga dojema kot napad na vse ženske, in bo zahtevala kazenski pregon.
    6. 11. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Zimzeleni Ovečkin do novega mejnika

    Ruski hokejist Aleksander Ovečkin je postal prvi igralec v severnoameriški ligi NHL, ki je dosegel 900 golov. Navijači dosežek pospremili s stoječimi ovacijami.
    6. 11. 2025 | 07:34
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Popoln čokoladni mousse s kakijem – brez jajc (VIDEO)

    Kremast čokoladni mousse s kakijem je popolna jesenska sladica – razkošna, lahka in polna toplih okusov kakava.
    Odprta kuhinja 6. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mehika

    Moškega aretirali, ker je na ulici otipaval predsednico

    Predsednica je v sredo dejala, da ni bila prvič žrtev tovrstnega nadlegovanja, ki da ga dojema kot napad na vse ženske, in bo zahtevala kazenski pregon.
    6. 11. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo