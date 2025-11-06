Pred vlado Šutarjev zakon z ukrepi za zagotavljanje varnosti

Po napadu v Novem mestu, ki je vodil v smrt 48-letnega meščana, bo imela vlada danes na mizi t. i. Šutarjev zakon z naborom ukrepov za zagotavljanje varnosti. Pred vlado bo tudi predlog za aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja.

Po tragediji so se sicer zvrstili številni predlogi priporočil in pozivi k pripravi ukrepov, vladna ekipa s premierom Robertom Golobom na čelu pa je te predstavila prejšnji teden na izredni seji novomeškega mestnega sveta.

Združili jih bodo v poseben zakon, ki bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Med drugim bo prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, ki bo lahko, denimo, v določenih okoliščinah v domovanje vstopala brez sodnega naloga, odstranila osebo s kraja, če krši javni red, in ji ob ponovitvi prepovedala vstop, prav tako bo lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala in prekinitev zbiranja v primeru kaznivih dejanj.

Vlada bo pripravila tudi ukrepe za hitrejši in lažji zaseg premoženja neznanega izvora. Zaostrila bo kaznovalno politiko, zlasti za povratnike, za katere naj bi bila omejena tudi pravica do brezplačne pravne pomoči. Pri posameznih kaznivih dejanjih bo ukinjen pregon na predlog in ga bo tožilstvo vodilo po uradni dolžnosti. Višje bodo tudi kazni, predvsem v primerih kaznivih dejanj z elementi nasilništva, možna bo izvršba na socialno pomoč.

FOTO: Črt Piksi

Na področju socialne politike pa vlada med drugim načrtuje znižanje določenih socialnih transferjev za mladoletne matere, za povratnike bo mogoče omejiti denarno socialno pomoč.

Sredstva, dodeljena občinam z evidentiranimi romskimi naselji, se bodo lahko uporabila za sofinanciranje stroškov varnostnih ukrepov.

Na dnevnem redu današnje seje vlade so tudi predlog zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov, novela zakona o prekrških in novela zakona o probaciji.