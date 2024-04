Spet bodo morali razkopati Izolo in odšteti več kot šest milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Izolane bo čez nekaj let pred poplavami zaradi vse pogostejših nalivov rešilo zgolj to, da še enkrat prekopljejo mesto in zgradijo desetkrat močnejše črpališče za meteorne vode. Do dokončne rešitve pa se bodo pred poplavami še najbolj učinkovito branili z vse višjimi škornji in protipoplavnimi baražami. Škornji bodo učinkovito sredstvo tudi pred poplavami morja, ki jih pa ločeno rešuje država oziroma Direkcija RS za vode.