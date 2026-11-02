Pred volitvami je eksplodirala poraba za gradnje

Župani se pred volitvami radi pokažejo z novimi gradbenimi investicijami, kaže tudi statistika javnih naročil. V letu lokalnih volitev in letu pred njim mestne občine znatno povečajo porabo za gradbene investicije. A če se bo nadaljeval trend iz preteklosti, bo prihodnje leto precej manj novih oddanih javnih naročil.

Pregledali smo podatke o javnih naročilih mestnih občin. Letos do sredine oktobra so jih oddale skupaj za 341 milijonov evrov, od tega za 284,6 milijona evrov za gradnje. To je za dobrih sto milijonov evrov več oddanih javnih naročil gradenj kot leta 2024.

Gradnje so največji strošek v javnih naročilih mestnih občin, saj predstavljajo od dve tretjini do 86 odstotkov vseh oddanih javnih naročil. Podatki z državnega portala Odprta skrinja od leta 2017 kažejo, da mestne občine največ javnih naročil s področja gradenj oddajo, ko se približujejo lokalne volitve. Tako so jih leta 2024 oddale za 182,7 milijona evrov, lani za 337,8 milijona evrov in letos do sredine oktobra za že omenjenih 284,6 milijona evrov. Tudi lani oddana javna naročila gradenj lahko štejemo kot predvolilna, saj se gradnje izvajajo dalj časa in objekti za lani sklenjene pogodbe se lahko odpirajo prav letos.

Trend pred letošnjimi volitvami ni izjema. Tako so mestne občine leta 2022, ko so potekale zadnje lokalne volitve, oddale za 221,6 milijona evrov javnih naročil s področja gradenj, leto prej za 253,1 milijona evrov ter leta 2020 za le 136,3 milijona evrov.

Leta 2018 so jih oddale za 157,8 milijona evrov, kar je slabo tretjino več kot leto prej.

Vpliv na gospodarsko rast

Če se bo nadaljeval trend z zadnjih dvojih lokalnih volitev, je pričakovati, da bodo župani v začetku novega mandata sklenili bistveno manj gradbenih pogodb kot ob koncu sedanjega. Tako so mestne občine leta 2019 oddale tretjino manj in leta 2023 četrtino manj javnih naročil gradenj kot v predhodnih volilnih letih.

Mestne občine za gradnjo skozi leta namenjajo vse več denarja. To gre v korak s krepitvijo državnega proračuna za investicije in novimi evropskimi programi za sofinanciranje projektov. Hkrati so se v zadnjih desetih letih tudi opazno povečali gradbeni stroški; v drugem četrtletju letos so bili 42 odstotkov višji od povprečja leta 2021.

Lokalne volitve tako prispevajo tudi h gradbeni aktivnosti in gospodarski rasti. Investicije zaradi lokalnih volitev in večjih državnih gradbenih projektov so eden glavnih motorjev letošnje gospodarske rasti, medtem ko naj bi se prihodnje leto zaradi dokončanja nekaterih projektov po napovedi Analitike Gospodarske zbornice Slovenije njihova rast ustavila.

Javna narocila mestnih obcin. FOTO: Gm Igd

Na prebivalca največ v Slovenj Gradcu

V zadnjem mandatu – pri tem smo vzeli obdobje od 1. januarja 2023 do danes – so za javna naročila največ namenili v mestni občini Ljubljana, dobre pol milijarde evrov. Drugo največje mesto Maribor je zanje namenilo 97 milijonov evrov, kar gaa uvršča za Kranj in Koper ter tik pred Velenje.

Na prebivalca so v zadnjem mandatu prek javnih naročil največ investirali v Slovenj Gradcu (3519 evrov), sledita Krško (2800 evrov) in Velenje (2735 evrov). To se, kot kaže, odraža tudi pri kandidaturah na letošnjih lokalnih volitvah, saj se v koroški občini ni našel protikandidat aktualnemu županu Tilnu Kluglerju.

Po drugi strani so najmanj v tem mandatu z javnimi naročili na prebivalca investirali na Ptuju (515 evrov na prebivalca), v Mariboru (840 evrov) in Murski Soboti (1030 evrov). Mestna občina Ljubljana je z javnimi naročili od 1. januarja 2023 do danes namenila 1788 evrov na prebivalca.

Gradnje so največji strošek v javnih naročilih mestnih občin, saj predstavljajo od dve tretjini do 86 odstotkov vseh oddanih javnih naročil.

Kdo sklepa največje posle

Največ posla z mestnimi občinami so v tem mandatu opravila podjetja Makro 5 gradnje (139,4 milijona evrov), inženirinško podjetje VG5 (94,4 milijona evrov) in Prenova – gradbenik (37,5 milijona evrov).

Ta podjetja so tudi največji prejemniki sredstev iz javnih naročil v glavnem mestu. Makro 5 gradnje je največjo pogodbo, in sicer za 89 milijonov evrov, v Ljubljani sklenil lani za gradnjo Atletskega centra Ljubljana, ki naj bi bil končan prihodnje leto. Največja pogodba VG5 pa je bila podpisana za 18 milijonov evrov vredno gradnjo Centra plezalnih športov. Največ pogodb sta v postopkih javnega naročanja od 1. januarja do danes z Ljubljano sklenila KPL in Lesnina MG oprema, oba po 14.

V Kranju je največja ponudnica v tem mandatu Gorenjska gradbena družba, ki je s to gorenjsko občino od 1. januarja 2023 sklenila za 24 milijonov evrov poslov. Največji projekt je letošnja pogodba za 8,4 milijona evrov za izgradnjo komunalne infrastrukture Čirče.

341 mio € je vrednost javnih naročil, ki so jih občine oddale letos do sredine oktobra.

Makro 5 gradnje so tudi največji ponudnik v Kopru, kjer so sklenili za 33 milijonov evrov pogodb. K temu je največ prispevala letošnja 22 milijonov evrov vredna pogodba za gradnjo zdravstvenega doma.

V Mariboru pa je največ prihodkov iz javnih naročil ustvaril Pomgrad, in sicer dobrih sedem milijonov evrov. A le z dvema posloma, pri čemer je gradnja zdravstvene postaje Tezno stala več kot šest milijonov evrov.