Pred volivci pogojevanje socialne pomoči

Prihodnjo nedeljo bodo volivci lahko izrazili svoje mnenje na štirih referendumih. Poleg zakonodajnega o zakonu o parlamentarni preiskavi bodo imeli možnost izrekanja na še treh posvetovalnih. V Delovem studiu smo soočili mnenja predstavnikov pobudnikov referendumov in njihovih nasprotnikov. Pod drobnogled smo vzeli vprašanje o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči. Na lističu, ki ga bodo dobili vsi, ki bodo v nedeljo prišli na volišča, bo pisalo: »Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbenokoristnega dela?« Po podatkih ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je julija letos denarno socialno pomoč prejelo 67.181 ljudi, za kar je ...