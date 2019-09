Pred vrati je prevetritev vrha finančne uprave

Mandat sedanje direktorice Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) Jane Ahčin se izteka. Na javni natečaj za položaj direktorja se je prijavila znova, vendar ji ga najverjetneje ne bo uspelo ponoviti. Na položaj prve dacarke v državi se je Ahčinova zavihtela v času vlade Alenke Bratušek.Na javni natečaj za generalnega direktorja finančne uprave se je prijavilo sedem kandidatov. Posebna natečajna komisija je svoje delo končala in po naših informacijah seznam treh primernih kandidatov posredovala predlagatelju – ministru za finance. Andrej Bertoncelj pa bo vladi v imenovanje predlagal človeka, ki ga bo izbral izmed teh treh ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.