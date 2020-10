Pred vrati odločitev o blokadi Huaweia v Sloveniji

Preberite še: Slovenija in ZDA podpisali izjavo o varnosti omrežij 5G



Če bo sklep sprejet, slovenski operaterji ne bodo smeli kupovati pri Huaweiu

FOTO: Matthew Childs/Reuters

Na ministrstvu za javno upravo brez komentarja

Vlada naj bi v prihodnjih tednih po neuradnih informacijah odločala o sklepu, s katerim bi kitajski Huawei označila za dobavitelja z visokim tveganjem. Kot je razvidno iz dokumenta, ki ga je pridobila STA, je ocena tveganja pripravljena na podlagi evropskih meril za kibernetsko varnost tehnologije 5G. V Huaweiu so nad novico negativno presenečeni.Predlog sklepa, ki ga je pripravilo ministrstvo za javno upravo in je še v usklajevanju, kot dobavitelje z visokim tveganjem opredeljuje družbo Huawei in z njo kapitalsko, strukturno ali organizacijsko povezane družbe.Kot je med drugim utemeljeno v predlogu, naj bi bil kitajski del Huaweia v celoti v lasti zaposlenih prek njihovega sindikata, sindikati pa so na Kitajskem pod nadzorom režima. Povezava države s podjetjem se po navedbah avtorjev dokumenta, ki se med drugim sklicujejo na prosto spletno enciklopedijo Wikipedia, v zadnjem času kaže tudi pri pogojevanju nadaljnjega sodelovanja Kitajske z drugimi državami v odvisnosti od obravnave družbe Huawei v posamezni državi.Kot sporen je v dokumentu naveden tudi zakon o obveščevalni dejavnosti Kitajske, Huawei pa naj bi bil zaradi sankcij ZDA tudi v manjši meri sposoben zagotavljati dobavo. Ameriško ministrstvo za trgovino poleg tega zahteva pridobitev licence za uporabo ameriške programske in strojne opreme pri proizvodnji Huaweievih procesorjev, kar Huaweiu srednjeročno onemogoča izdelavo najpomembnejših sestavnih delov za telekomunikacijsko opremo, dodajajo avtorji dokumenta.Če bo sklep sprejet, slovenski operaterji mobilnih telekomunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo elektronske telekomunikacijske storitve in ki nabavljajo telekomunikacijsko infrastrukturo, te ne bodo smele več kupovati pri Huaweiu. Prav tako njegove opreme in storitev ne bodo smeli uporabljati obrambne in obveščevalne strukture, sistemi notranje varnosti ter sistemi zaščite in reševanja.Ocena tveganja je pripravljena na podlagi nabora orodij EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G, ki ga je januarja letos na podlagi usklajene ocene kibernetskih tveganj v omrežjih 5G pripravila evropska komisija. Sklep o ukrepih za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G je vlada sprejela v torek.Na ministrstvu za javno upravo zadeve ne komentirajo. Kot so pojasnili za STA, je namreč interne narave. V Huaweiju so nad informacijo zaskrbljeni in negativno presenečeni. »Predlog vlade, da Huawei označi za dobavitelja z visokim tveganjem, bomo skrbno preučili, ko bo uradno objavljen, ter se na podlagi ugotovitev odločili za nadaljnje pravne korake za zaščito naše družbe in naših poslovnih interesov,« je, kot so sporočili iz družbe, dejal generalni direktor Huawei Technologies SlovenijaPoudarili so, da ni do danes glede obtožb, ki so jih začele po svetu po njihovih besedah širiti ZDA, s strani slovenske vlade ali njenih predstavnikov v stik z njimi stopil nihče ter od njih zahteval kakršnih koli zagotovil ali pojasnil, tudi glede podatkov, navedenih v sklepu. Ti ne držijo, so zavajajoči ter povzročajo škodo ugledu in poslovanju Huaweia, so zatrdili. »Prav tako do danes ni bil predstavljen niti en dokaz, ki bi podprl obtožbe, ki so jih prvotno sprožile ZDA,« so dodali.Podrobnejši odziv naj bi Huawei predstavil prihodnji teden po natančni preučitvi vsebine sklepa vlade ter virov in strokovnih argumentov, ki predstavljajo podlago za predlog sklepa.