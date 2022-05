Pred vrati ohladitev, zatem skok v prvi vročinski val

Vreme bo ob izteku maja in prehodu v junij pokazalo izrazito nihanje temperatur. V le nekaj dneh bomo lahko občutili tako mraz kot prvi letošnji vročinski val.

Jutri bo živo srebro marsikje obstalo pri le 15 stopinjah Celzija, od prihodnje srede dalje pa se bo ozračje predvidoma segrelo izrazito nad 30 stopinj. Kot je povedal dežurni prognostik na Arsu Uroš Strajnar, tako izrazite, kar ekstremne temperaturne spremembe v tako kratkem času niso običajne.

Dnevne temperature bodo le še od 15 do 18, na Primorskem pa do okoli 25, a se bo tudi tam popoldne ohladilo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Jutri izrazita ohladitev s padavinami

Danes bo še sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo nastale prve krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Zaradi razgretega ozračja bo možna tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo danes še do 31 stopinj, najnižje temperature jutri zjutraj pa bodo od 9 do 16 in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

Od severa se nad Alpe pomika hladna fronta. Jutri bo v Sloveniji oblačno, občasno bo deževalo, pihal bo vzhodni veter. Na Primorskem bodo predvsem posamezne plohe in nevihte, pihala bo burja, ki se bo popoldne krepila. Dnevne temperature bodo le še od 15 do 18, na Primorskem pa do okoli 25, a se bo tudi tam popoldne hladilo.

Tudi v nedeljo bo oblačno, padavine bodo do večera večinoma ponehale. Šele v ponedeljek bo večinoma znova sončno in nekoliko topleje, popoldne bodo v notranjosti možne posamezne plohe.

Če lahko meteorologi s precejšnjo zanesljivostjo napovedo začetek prvega letošnjega vročinskega vala, pa njegovega konca še ni mogoče napovedati. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vročinski val bo prišel iz Afrike

Kot dodaja Strajnar, bo v prihodnjem tednu za hladno fronto na vreme v Sloveniji vplival suh zrak, ki bo pritekal iz Afrike. Že v sredo bodo temperature presegle 30 stopinj Celzija, vroči dnevi bodo sledili vsaj do konca tedna.

Če lahko meteorologi s precejšnjo zanesljivostjo napovedo začetek prvega letošnjega vročinskega vala, pa njegovega konca še ni mogoče napovedati.