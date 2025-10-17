Pred začetkom kampanje tudi posthumni poziv k premisleku

»Pred nami je referendum, na katerem bo vsakdo odločal o svoji možni usodi. Ne bo odločal o usodi nekoga drugega, pač pa lastni usodi. Glas ZA pomeni, da si lahko zagotovi miren, ljubeč, dostojanstven konec v objemu najdražjih, brez trpljenja bolnika in svojcev, ki so sicer prisiljeni gledati trpečega,« je ob dokončni potrditvi dneva, to je 23. november, ko se bomo podali na referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, dejal vodja delovne skupine za ta zakon dddr. Andrej Pleterski.

Da je kaj takega mogoče, po njegovih besedah priča primer opernega pevca Ambroža Bajca Lapajneta, ki se je v terminalni fazi agresivnega rakavega tumorja, ko zdravljenje ni bilo več mogoče, odločil za evtanazijo na Nizozemskem. Podobne želje je imela Vesna Prijatelj, dolgoletna sodelavka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, a jih ni mogla uresničiti, ker zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja še ni uveljavljen.

Kljub predhodni pisni prepovedi so jo oživljali. Ko si je svoje muke poskušala skrajšati sama, pa so jo prepeljali na zaprti oddelek Psihiatrične klinike UKC v Ljubljani, po ugotovitvi njene prisebnosti pa nato nazaj na onkološki inštitut, na oddelek za paliativno oskrbo, kjer so ji zdravniki potem »naklonili« paliativno sedacijo in s tem konec življenja.

»Vsem PROTI – kako bi se ženske počutile ob tem, da veš, da se plenica polni z blatom, tebi pa vse to leze nazaj v vagino ali po hrbtu navzgor? Kako bi se počutili, ko se začne vse to trditi, se lepiti? Potem naj ponovno ocenijo, kaj je dostojanstvo. Če tej izkušnji dodamo bolečino zaradi bolezni ali preležanin, je ta osebna izkušnja kar grozljiva. Vsi, ki so PROTI, mislim, da se bojijo lastne smrti, procesa trpljenja ob umiranju pa si na sebi ne predstavljajo. Vprašala sem starejšega zdravnika, ki je tudi globoko veren, ali bi privolil v opisano situacijo pri sebi? Ali bi pa morda premislil o tabletkah, ki bi ga odpeljale v spanje in smrt? Rekel je, da res mora še enkrat premisliti o svojih prepričanjih,« je zapisala v pismu, ki ga je z dovoljenjem avtorice posthumno objavilo Društvo Srebrna bit – Združenje za dostojno starost, katerega članica je bila.

Predstavnice koalicije Svoboda, SD in Levica so napovedale, da se bodo v kampanjo, ki se bo začela 21. oktobra, podale skupaj s civilno družbo in pozvale podpornike k ponovnemu odhodu na volišča – o tem smo odločali že na posvetovalnem referendumu –, nasprotnike pa, naj javnosti ne zastrašujejo in manipulirajo. SDS in NSi bosta v kampanji zakonu nasprotovali.

»Zakon bi uvedel manipulacije, zlorabe in neznosne pritiske na bolnike z namenom njihove zastrupitve. Vsak od nas lahko jutri postane bolnik in pojutrišnjem žrtev pritiskov in zlorabe,« je navedel pobudnik referenduma Aleš Primc.