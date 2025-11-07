Pred ZD Kočevje fizično napadli dva dijaka

V Kočevju se je v petek dopoldne, okoli 9. ure, zgodil fizični napad pred vhodom v tamkajšnji zdravstveni dom. Po poročanju portala Dolenjskainfo, sta bila napadena dijaka Gimnazije in srednje šole Kočevje. Eden od dijakov je bil pri tem poškodovan in je potreboval zdravniško pomoč.

Dijaki prvega letnika omenjene šole so bili v zdravstvenem domu zaradi sistematskega zdravniškega pregleda. Do incidenta je prišlo na ploščadi pred vhodom, kjer je skupina dijakov čakala na nadaljevanje postopkov.

Po navedbah prič sta do skupine pristopila dva mlajša moška. Eden od njiju naj bi bil star 17 let, drugi pa nekoliko starejši. Po poročanju Dolenjskainfo naj bi eden od osumljencev dijaka obtožil, da ga gleda, nakar naj bi ga oba fizično napadla. Lokalni mediji, ki se sklicujejo na priče, poročajo, da naj bi en napadalec dijaka držal za vrat, medtem ko ga je drugi tepel. Dijaka naj bi med napadom tudi potisnila ob okno stavbe.

Napadeni dijak je bil po dogodku takoj oskrbljen na urgenci Zdravstvenega doma Kočevje. Po informacijah Dolenjskega lista je utrpel več udarcev v predel obraza, poškodovan pa mu je bil tudi en zob. Po oskrbi je bil mladoletnik odpuščen v domačo oskrbo.

Policijska uprava Ljubljana je potrdila, da dogodek obravnavajo. Primer so prevzeli kriminalisti. Po poročanju Dolenjskega lista so oba osumljenca že identificirali.

Direktor zavoda Emir Kuduzović je za medije potrdil, da je prišlo do fizičnega obračuna. Pojasnil je, da je mladoletnik utrpel več udarcev v predel obraza in imel poškodovan en zob. Po oskrbi je bil odpuščen v domačo oskrbo. Kuduzović je po poročanju Dolenjskainfo še dodal, da je dogajanje skoraj zagotovo posnela tudi varnostna kamera na stavbi.

Oba identificirana napadalca naj bi bila pripadnika romske skupnosti.