    Slovenija

    Pred ZD Kočevje fizično napadli dva dijaka

    Poškodovanega dijaka so oskrbeli na urgenci, policija pa je osumljenca že identificirala.
    V Kočevju se je v petek dopoldne, okoli 9. ure, zgodil fizični napad. Napad se je zgodil pred vhodom v tamkajšnji zdravstveni dom. FOTO: Leon Vidic/Delo
    V Kočevju se je v petek dopoldne, okoli 9. ure, zgodil fizični napad. Napad se je zgodil pred vhodom v tamkajšnji zdravstveni dom. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Ž. U.
    7. 11. 2025 | 13:17
    2:26
    V Kočevju se je v petek dopoldne, okoli 9. ure, zgodil fizični napad pred vhodom v tamkajšnji zdravstveni dom. Po poročanju portala Dolenjskainfo, sta bila napadena dijaka Gimnazije in srednje šole Kočevje. Eden od dijakov je bil pri tem poškodovan in je potreboval zdravniško pomoč.

    Dijaki prvega letnika omenjene šole so bili v zdravstvenem domu zaradi sistematskega zdravniškega pregleda. Do incidenta je prišlo na ploščadi pred vhodom, kjer je skupina dijakov čakala na nadaljevanje postopkov.

    Po navedbah prič sta do skupine pristopila dva mlajša moška. Eden od njiju naj bi bil star 17 let, drugi pa nekoliko starejši. Po poročanju Dolenjskainfo naj bi eden od osumljencev dijaka obtožil, da ga gleda, nakar naj bi ga oba fizično napadla. Lokalni mediji, ki se sklicujejo na priče, poročajo, da naj bi en napadalec dijaka držal za vrat, medtem ko ga je drugi tepel. Dijaka naj bi med napadom tudi potisnila ob okno stavbe.

    Napadeni dijak je bil po dogodku takoj oskrbljen na urgenci Zdravstvenega doma Kočevje. Po informacijah Dolenjskega lista je utrpel več udarcev v predel obraza, poškodovan pa mu je bil tudi en zob. Po oskrbi je bil mladoletnik odpuščen v domačo oskrbo.

    Policijska uprava Ljubljana je potrdila, da dogodek obravnavajo. Primer so prevzeli kriminalisti. Po poročanju Dolenjskega lista so oba osumljenca že identificirali.

    Direktor zavoda Emir Kuduzović je za medije potrdil, da je prišlo do fizičnega obračuna. Pojasnil je, da je mladoletnik utrpel več udarcev v predel obraza in imel poškodovan en zob. Po oskrbi je bil odpuščen v domačo oskrbo. Kuduzović je po poročanju Dolenjskainfo še dodal, da je dogajanje skoraj zagotovo posnela tudi varnostna kamera na stavbi.

    Oba identificirana napadalca naj bi bila pripadnika romske skupnosti.

    Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Gospodarstvo  |  Novice
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    dijaki, napad, Kočevje, Romi, Romska problematika

