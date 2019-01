Predavanja o dr. Antonu Trstenjaku, znanemu psihologu

Danes bo v knjižnici Otona Župančiča dr. Jože Ramovš predaval o dr. Antonu Trstenjaku, slovitem slovenskem psihologu, avtorju petdesetih knjig in več sto strokovnih razprav, v tujini med drugim zelo znan po dosežkih o psihologiji barv.



Kot napovedujejo v Mestni knjižnici Ljubljana, ki je prirediteljica dogodka, je bil Trstenjak »v svetovnem merilu ob začetku druge svetovne vojne začetnik pedagoške psihologije, nato pa s svojimi knjigami v Sloveniji uvajal pastoralno psihologijo, psihologijo zaznavanja, barv, dela, osebnosti, ekonomsko psihologijo … Njegovo najbolj osebno področje raziskovanja pa je bila antropologija – celostno zbiranje in sestavljanje znanja o tem, kdo in kaj je človek.«



Predavanje bo potekalo v sodelovanju s Svetovnim etosom Slovenija.



Naj spomnimo, da je znani slovenski psiholog Vid Pečjak Trstenjaka opisal kot strokovnjaka, ki je pionirsko uvajal posamezne psihološke discipline, poleg navedenih še psihologijo ustvarjalnosti, ekološko psihologijo, psihologijo dela in organizacije, grafologijo, kot je zapisano v wikipediji, poleg tega ga je označil za začetnika naše klinične psihologije.



V tujini je bil Trstenjak najbolj znan po dosežkih v psihologiji barv, ki so povzeti v knjigi Psihologija barv iz leta 1996. Njegovo največje odkritje v eksperimentalni znanosti je po njem imenovani zakon o reakcijskem času odzivanja na barve, ki pravi, da se reakcijski časi za posamezne barvne tone gibljejo v obratnem sorazmerju z njihovimi valovnimi dolžinami. Predavanje bo ob 18. uri, vstop je prost.