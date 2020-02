​V jutrišnjem Delu bomo objavili rezultate februarskega Barometra. Ti bodo razkrili, katero stranko bi na glasovalnem lističu najverjetneje obkrožili volivci, če bi bile volitve jutri. Pokazalo se bo tudi, kako so se politične razmere izrazile pri oceni dela vlade in parlamenta.

Predsednik republikedanes nadaljuje posvete s poslanskimi skupinami o nadaljnjih korakih po padcu vlade Marjana Šarca (SDS) in(LMŠ), bodo danes na pogovorih vodje poslancev SD, SMC, Levice in NSi.Zaradi odgovornosti do ljudi in do države je po padcu Šarčeve vlade najpametneje, da gremo čim prej na predčasne volitve, je po pogovoru pri predsedniku republike povedal vodja poslancev SD. Predčasne volitve so prva izbira SD, se pa po Hanovih besedah zavedajo legitimnosti SDS, da poskuša sestaviti novo vlado. Predsednik največje parlamentarne strankelahko namreč v tem sklicu DZ sestavi novo vlado, če bodo druge stranke leve sredine v tej vladi našle smisel, je komentiral Han.Ali bi bila lahko nova vlada uspešnejša od Šarčeve, Han ni želel oceniti, je pa spomnil, da dosedanja vlada ni bila uspešna zaradi same organizacije, saj če bi bila, bi danes še delovala.Han je komentiral tudi pogovore o projektni vladi s stranko SAB. »Pogovarjamo se vsebinsko, nisem pa povsem prepričan, da lahko sestavimo drugo vlado. Levica in LMŠ sta namreč že povedali, da v to ne gresta, prav tako SNS. V to ne verjamem,« je povedal. Po njegovih ocenah gre za prehitevanje, saj je najprej na vrsti Janša, zatem pa drugi.Vzporedno s pogovori pri predsedniku Pahorju potekajo tudi poskusi oblikovanja nove koalicije. Spomnimo, Janša je vsem strankam poslal vabilo na pogovore o novi koaliciji in predlagal, da bi se dobili v petek. Za zdaj so udeležbo na pogovor napovedali v DeSUS in SMC. Predsednik NSije v ponedeljek napovedal, da se bodo z vsemi pogovarjali brez izključevanja. V ponedeljek je tudi predsednica SABvsem parlamentarnim strankam z izjemno SDS poslala vabilo k razmisleku o oblikovanju projektne vladne koalicije.Nekatere stranke, tudi LMŠ in SNS, zavračajo obe vabili, vabilo Janše in Alenke Bratušek, v LMŠ, SD in Levici pa se zavzemajo za predčasne volitve.Pahor se bo v četrtek posvetoval še z vodji poslancev DeSUS, SAB in SNS.