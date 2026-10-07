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    Slovenija

    Predčasno glasovanje: več volišč, več vprašanj

    Nova ureditev je odpravila težavo z oddaljenimi volišči, a se je pojavila zmeda glede lokacij, na katerih lahko volivci oddajo svoj glas.
    Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na referendumih 2026 udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25 odstotka vseh volilnih upravičencev. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na referendumih 2026 udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25 odstotka vseh volilnih upravičencev. FOTO: Jože Suhadolnik
    Ana Hvala
    7. 10. 2026 | 12:00
    7. 10. 2026 | 12:14
    7:50
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    Danes je drugi dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi, ki tokrat poteka po novem sistemu. Prvi dan se je glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25 odstotka vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. Volišča so organizirana v vseh volilnih okrajih, zaradi spremembe so bile že v sredo težave v Ljubljani, saj nekateri volivci niso vedeli, kam morajo na predčasno glasovanje.

    Da je nova ureditev povzročila zmedo, so poročali mediji. Na Državni volilni komisiji so včeraj do 16. ure sicer prejeli le dve pritožbi. Volivci so opozarjali predvsem, da si želijo, da se lokacije predčasnega glasovanja ne bi spreminjale ob vsakem glasovanju.

    Na težave so opozorili tudi v Inštitutu 8. marec, kjer so, kot so navedli, prejeli več sporočil predvsem iz Ljubljane in Maribora. Volivci niso vedeli, kje je njihovo volišče, po navedbah inštituta pa so se ponekod pojavile vrste. Opozorili so še na primere, ko naj bi volivci morali pokazati obvestilo Državne volilne komisije, na katerem lokacija volišča za predčasno glasovanje ni navedena.

    Za primerjavo

    Na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 9308 volivk in volivcev (oziroma 0,55 odstotka vseh volilnih upravičencev). Drugi dan  jih je bilo 13.125 oziroma 0,77 odstotka vseh volilnih upravičencev, zadnji dan pa 13.297 (0,78 odstotka vseh). V vseh treh dneh je glasovalo skupaj 35.730 volivcev ali 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev.

    Na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 6642 volivk in volivcev (0,39 odstotka vseh volilnih upravičencev), drugi dan 9171  (0,54 odstotka) in zadnji dan 7279 (0,43 odstotka). Skupaj je glasovalo 23.102 volivcev (1,36 odstotka vseh).

    Volivci lahko predčasno glasujejo le v volilnem okraju svojega stalnega prebivališča. Na območju Upravne enote Ljubljana zato ni več enega skupnega volišča za vse volilne okraje, kot je bilo pri zadnjih parlamentarnih volitvah, temveč je glasovanje organizirano na 15 lokacijah. V vsakem ljubljanskem volilnem okraju je eno volišče, razen v okraju Ljubljana Vič - Rudnik 1, kjer sta dve.

    V inštitutu so opozorili tudi na težave s sistemom omnia za prijavo na volišče. Volivce so pozvali, naj o morebitnih težavah obvestijo njih in DVK.

    Danes se sicer iztečejo roki za več posebnih oblik glasovanja. Volivci, ki bodo v nedeljo zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko danes še oddajo vlogo za glasovanje na volišču omnia. Prav tako lahko danes volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini oddajo vlogo za glasovanje na volišču v Sloveniji.

    Danes se izteče tudi rok za oddajo vloge za glasovanje na domu. Za to možnost lahko zaprosijo volivci, ki zaradi bolezni ne morejo na volišče.

    Še danes in v četrtek na 99 voliščih poteka predčasno glasovanje. FOTO: Jože Suhadolnik
    Še danes in v četrtek na 99 voliščih poteka predčasno glasovanje. FOTO: Jože Suhadolnik

    Splošno glasovanje na referendumih bo v nedeljo, 11. oktobra, od 7. do 19. ure. Volivci bodo lahko glasovali na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih omnia.

    Državna volilna komisija volivcem svetuje, naj pred odhodom na volišče preverijo, kje lahko oddajo svoj glas. Lokacijo lahko preverijo z vnosom naslova stalnega prebivališča v spletnem iskalniku volišč DVK.

    Predčasno glasovanje sicer poteka na 99 voliščih po državi. Volivcem se za glasovanje ni treba predhodno prijaviti, za identifikacijo pa potrebujejo osebni dokument. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri.

    Kje lahko volivci glasujejo v Ljubljani?

    Na območju Upravne enote Ljubljana je za predčasno glasovanje določenih 15 lokacij. Volivci morajo glasovati na lokaciji, določeni za njihov volilni okraj, zato naj pred odhodom preverijo, kam sodijo, navaja DVK.

    V Ljubljani bo predčasno glasovanje potekalo na naslednjih lokacijah:

    Vič - Rudnik 3: Četrtna skupnost Rožnik, Viška cesta 38

    Vič - Rudnik 4: Upravna enota Ljubljana, Tobačna ulica 5

    Center: prostori MOL, Zarnikova ulica 3

    Šiška 1: prostori MOL, Kebetova ulica 1

    Šiška 2: Četrtna skupnost Dravlje, Draveljska ulica 44

    Šiška 3: Galerija Gunclje, Kosijeva ulica 1

    Moste - Polje 1: prostori MOL, Zaloška cesta 160

    Moste - Polje 2: Dom občanov Fužine, Pregljev trg 15

    Moste - Polje 3: Zveza Anite Ogulin, Proletarska cesta 1

    Bežigrad 1: prostori MOL, Dunajska cesta 367 v Črnučah

    Bežigrad 2: Upravna enota Ljubljana, Linhartova cesta 13

    Za volilni okraj Ljubljana Vič - Rudnik 1 sta izjemoma določeni dve lokaciji – na Igu in v Notranjih Goricah – pri čemer volivci med njima ne morejo prosto izbirati. Lokacija je odvisna od njihovega rednega volišča.

    Na širšem območju Upravne enote Ljubljana so predčasna volišča še na Igu, v Notranjih Goricah, na Lavrici in v Medvodah.

     

    Nova ureditev odpravila težavo iz prejšnjih volitev

    Sedanja ureditev je nastala tudi zaradi težav pri predčasnem glasovanju na zadnjih parlamentarnih volitvah. Takrat so se okrajne volilne komisije z območja ljubljanske upravne enote odločile za eno skupno volišče v prestolnici, zato so morali nekateri volivci na predčasno glasovanje zunaj svojega volilnega okraja.

    Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je marca zaradi tega po uradni dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije na podlagi kraja bivanja v ljubljanskih volilnih okrajih Ljubljana Center in Ljubljana Bežigrad. Volivce, ki so se zaradi takšne organizacije počutili prikrajšane, je pozval, naj mu sporočijo svoje izkušnje.

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    Referendum o volilni pravici tujcev odpira širša vprašanja

    Do začetka oktobra dodatnih prijav oziroma pojasnil ni prejel, zato bo postopek v kratkem ustavil. Tudi glede predčasnega glasovanja na aktualnih referendumih do zdaj ni prejel nobene prijave.

    Ob letošnji spremembi organizacije je Lobnik izrazil zadovoljstvo z novo ureditvijo. Ocenil je, da so volilne komisije upoštevale očitke glede prejšnjega sistema in da bodo tokrat volivci pri predčasnem glasovanju obravnavani primerljivo ne glede na kraj bivanja.

    Nova ureditev je tako odpravila težavo, zaradi katere so morali nekateri volivci na oddaljeno skupno volišče. Prvi dnevi letošnjega predčasnega glasovanja pa so pokazali, da se pojavljajo vprašanja predvsem glede obveščenosti o lokaciji volišč in dostopnosti informacij.

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