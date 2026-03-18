Prvi dan predčasnega glasovanja je volilo 1,4 odstotka vseh upravičencev

Včeraj se je začelo predčasno glasovanje, ki poteka od torka do četrtka med 7. in 19. uro. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na volitvah v državni zbor 2026 udeležilo 24.559 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije.

Na volitvah v državni zbor 2022 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 35.754 volivk in volivcev oziroma 2,1 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Leta 2018 se je na predčasnih volitvah v državni zbor prvega dne predčasnega glasovanja udeležilo 0,68 odstotka volilnih upravičencev.

Leta 2022 je drugi dan predčasnega glasovanja svoj glas izmed 1.695.766 volilnih upravičencev oddalo 48.455 volivcev oz 2,86 odstotka, tretji dan pa 45.941 volivcev oz. 2,7 odstotka volivcev. Skupaj je tako leta 2022 predčasno glasovalo 130.151 volivcev oz. 7,7 odstotka volilnih upravičencev.

Na parlamentarnih volitvah leta 2018 pa se je izmed 1.712.667 volilnih upravičencev drugega dne predčasnega glasovanja udeležilo 20.588 volivcev oz. 1,2 odstotka, tretji dan pa 20.857 volivcev oz. 1,22 odstotka. Skupaj je tako na predčasnem glasovanju leta 2018 svoj glas oddalo 53.158 volivcev oz. 3,1 odstotka volilnih upravičencev, so še sporočili z DVK.