Preden odpotujete, preverite režim na mejah

Preklic epidemije še ne pomeni, da virusa ni več. FOTO: Reuters

Preklic epidemije ne pomeni, da virusa ni več

Ljubljana – Dobra epidemiološka slika doma in v EU je sprostila režim na naših mejah. A številni ukrepi kljub razglasitvi konca epidemije ostajajo. »Z njimi ohranjamo nadzor, ne moremo pa preprečiti vnosa virusa,« opozarja vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravjeZato bo stroka epidemiološko situacijo doma in v svetu spremljala vsak teden, in če se situacija spremeni, ji bo treba režim na mejah spet prilagoditi …Prilagajanje postepidemiološkim razmeram bo postopno tudi znotraj meja države. Zbiranje ljudi pomeni tesnejši stik od priporočenega, zato z njim oziroma s sproščanjem ukrepov ne gre hiteti. Tudi športni in kulturni dogodki, kjer se ljudje zbirajo in so v tesnem stiku, lahko pomenijo hitrejše širjenje virusa. »Samo s postopnostjo lahko zagotovimo, da če se število okužb poveča, ukrepe nemudoma spet zaostrimo; tako lažje nadziramo morebitno širjenje okužb,« pravi Petričeva.Vstop v Slovenijo je znova omogočen vsem, ki živijo v državah EU in imajo v njih stalen ali začasni naslov. Za ljudi iz držav zunaj EU še vedno velja dvotedenska karantena. Ta velja tudi za vse, ki sicer živijo v EU, a so zaradi katerega koli razloga bivali zunaj EU dlje kot dva tedna. Karantena pa ne velja, denimo, za diplomate iz tretjih držav ali za enodnevni prihod na pogreb, za prevoz blaga in tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu ter za osebe, ki so ključne za zagotavljanje gospodarske dejavnosti.Kako pa je s Slovenci, ki se odločijo zapustiti meje naše države? Z razglasitvijo konca epidemije smemo znova v sosednje države. A pri tem je treba preveriti, kaj se zgodi ob vstopu vanje. Tudi Hrvaška je meje odprla z določenimi izjemami. »Preverite, ali morda sodite med tiste, za katere hrvaški režim prestopa meje ne velja,« opozarja Petričeva. Pri prehodu na Hrvaško za tiste, ki odhajajo na svoje vikende ali plovila, karantena ne velja. Prav tako ne ob vrnitvi.Kljub sprostitvi prehoda čez mejo lahko Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ) ob prihodu večjega števila oseb iz katere koli države EU, kjer bi se epidemiološka slika spet poslabšala, preveri njihovo zdravstveno stanje. Vsakdo, ki ima ob vstopu v Slovenijo bolezenske znake ali celo potrjeno okužbo, je dolžen na to opozoriti že na meji in se povezati s svojim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči. Ob prehodu meje bo potnike pričakalo tudi navodilo NIJZ, kako ravnati nasploh in v primeru znakov bolezni. Določeni ukrepi namreč še vedno veljajo in še vedno je treba med ljudmi upoštevati razdaljo od poldrugega do dveh metrov, si pogosto umivati roke, primerno ravnati ob kašljanju in kihanju.Navodila NIJZ so zavezujoča v toliko, da se zavedamo, da je brez njihovega upoštevanja možna ponovna širitev epidemije, dodaja Petričeva, higienska navodila pa naj veljajo tudi tam, kjer sicer niso zapovedana – denimo doma -, še posebej, če želimo zaščititi najbolj ranljive.Ker preklic epidemije še ne pomeni, da virusa ni več, bodo tudi ukrepi v zobozdravstvu sproščeni, ko bo z zanesljivostjo mogoče reči, da prenos virusa ni več mogoč. S preklicem epidemije se ljudje že množično prenaročajo na preglede.Odprte meje rahljajo tudi pogoje za delavce, ki prihajajo na delo v Slovenijo od drugod. Kjer distance med njimi ni mogoče zagotoviti, so še vedno nujne maske in zaščitna oprema.Večina držav EU zaznava umirjanje širjenja virusa. Ker pa je nemogoče napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnje, določeni varnostni mehanizmi ostajajo. Če se epidemiološka situacija kjer koli poslabša, bo z ukrepom mogoče spet zapreti meje.