Predkongresno taktiziranje Socialnih demokratov

Šele popoldne naj bi posebna kandidacijska komisija sporočila, kdo od evidentiranih kandidatov je na koncu dejansko podal soglasje za najvišje funkcije v SD, ki jih bodo zapolnjevali na kongresu 13. aprila. Oči so uprte predvsem v kandidate za predsedniško mesto, saj naj bi se z njega poslovila dosedanja predsednica Tanja Fajon. Tega javno sicer še ni naznanila, ampak naj bi izjavo o svoji odločitvi podala danes. Kdo jo bo nasledil – Jani Prednik, Tadej Beočanin, Milan Brglez?

Pri tem, kdo bi jo lahko nasledil, je bilo v preteklih dneh veliko špekulacij, kalkulacij pa tudi poskusov sklepanj koalicij, saj bi kadrovske menjave – hote ali pa nehote – lahko prinesle še dodatne menjave, predvsem v vladi. Delu funkcionarjev se tako zdi najzanesljivejša izbira za predsednika vodja poslancev Jani Prednik, ki je pred štirimi leti izzval, sicer neuspešno, a vendarle s skoraj tretjinsko podporo delegatov, sedanjo predsednico stranke Tanjo Fajon.

Prednik se namreč že kot vodja poslancev redno udeležuje koalicijskih usklajevanj, medtem ko to ne velja za župana Ajdovščine Tadeja Beočanina in evropskega poslanca Milana Brgleza, ki bi ob dveh premalo levih kandidatih dober rezultat lahko izkoristil za dobro izhodišče pred evropskimi volitvami. Pozno zvečer je Brglez potrdil, da je podal soglasje, že pred tem pa je zanikal informacije, da v primeru uspeha na kongresu zahteva tudi funkcijo zunanjega ministra, ki pa jo še naprej želi opravljati Tanja Fajon.

Ali bo predsednik vlade Robert Golob vztrajal, da morajo vsi predsedniki strank sodelovati v vladi, za zdaj še ni jasno, a če bi slavil Beočanin, ki mu kritiki očitajo premajhno nacionalno prepoznavnost, se špekulira, da bi najprej lahko zamenjali ministra za kohezijo Aleksandra Jevška, nekdanjega murskosoboškega župana. Tako ni presenetljivo, da je ta šele včeraj sporočil, da se ne bo potegoval za predsednika stranke.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki je, sodeč po Barometru, najbolj priljubljen socialni demokrat, je navedel, da ne bo kandidiral že ob napovedi kongresa. Po daljšem tehtanju je enako sporočil tudi »njegov« državni sekretar in sedanji v. d. glavnega tajnika Matevž Frangež, čeprav pravi, da je vedno vedel, da bo nekoč vodil socialno demokracijo. Odpoveduje se tudi ponovni kandidaturi za predsednika konference. Da bi se lahko potegoval za to funkcijo, je že napovedal njegov sodelavec Jernej Štromajer.

INFOGRAFIKA: Delo

Ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki se je po nastopu takoj zavihtela na drugo mesto najbolj priljubljenih politikov iz vrst SD, je včeraj nakazovala, da se bo aktivneje vključila v stranko, kar je večina prepoznala kot napoved za kandidaturo za eno od štirih podpredsedniških mest. To sta potrdila tudi že sedanja podpredsednika, evropski poslanec Matjaž Nemec in poslanka Meira Hot, prav tako predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek in poslanec Damijan Zrim.

Kaže, da bo vse prej kot enostaven del kadrovske križanke SD izbira novega glavnega tajnika, ki bo stranko prevzel v najbrž nezavidljivem položaju – kadrovsko, še bolj pa finančno.

Pri vsem omenjenem pa ni mogoče pozabiti niti na dejstvo, da bi ob različnih preigravanjih karte lahko premešal tudi še kdo od do zdaj neevidentiranih, saj statut SD dopušča dopolnjevanje kandidatnih list še na kongresu s pisno podporo najmanj tretjine navzočih delegatov kongresa.