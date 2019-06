Predkupni upravičenec Pezdirc lahko kupi Tobačno

Višje sodišče v Ljubljani je v sporu pri prodaji Tobačne mesto na podlagi nedavne odločitve ustavnega sodišča ugodilo pritožbi predkupnega upravičencain sklenilo, da se z njim sklene prodajna pogodba za 49 nepremičnin na območju omenjenega nasedlega nepremičninskega projekta v Ljubljani.Sklep višjega sodišča, danes objavljen na spletnih straneh Ajpesa, sledi aprilski odločitvi ustavnega sodišča, ki je v sporu pri prodaji Tobačne mesto presodilo, da Pezdirc lahko uveljavlja predkupno pravico, saj kršitev te pravice pomeni poseg v pravico do zasebne lastnine., stečajni upravitelj družbe Imos-G, v katere stečajni masi so nepremičnine na območju nasedlega projekta gradnje stanovanjsko-poslovnega kompleksa Tobačna mesto, je prodajno pogodbo v vrednosti 25 milijonov evrov najprej sklenil z avstrijsko družbo EWO Bauträger, nato pa je pogodba prenehala veljati, ker je Pezdirc uveljavljal predkupno pravico in stečajni upravitelj je prodajno pogodbo sklenil z njim. Vnel se je spor, o katerem je odločalo sodišče.Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da Pezdirc ne more uveljavljati predkupne pravice na vseh preostalih parcelah kompleksa, temu pa je sledilo tudi višje sodišče. Pezdirc je zato vložil ustavno pritožbo. Po odločitvi ustavnih sodnikov je moralo višje sodišče o primeru znova odločiti in je spremenilo svoj predhodni sklep ter dopustilo sklenitev prodajne pogodbe s Pezdircem.Pritožbe na prvotni sklep prvostopenjskega okrožnega sodišča so sicer poleg Pezdirca vložile tudi družbe Tobs nepremičnine, Geoinvest, SGP graditelj in Družba za upravljanje terjatev bank.Poleg omenjene avstrijske družbe in predkupnega upravičenca se je za nakup premoženja potegovala še ljubljanska gradbena družba KPL v lasti bosanskega podjetja MG Mind, ki je želela prek sodišča doseči razveljavitev zbiranja zavezujočih ponudb oziroma objave obvestila o izidu postopka, a ji to ni uspelo.Višje sodišče je v spremenjenem sklepu zavrnilo argumente tako podjetja EWO Bauträger kot KPL, tudi očitke, da Pezdirc nima dovolj denarja za nakup premoženja in da gre za navidezni nakup za črnogorskega poslovneža Alena Sijarića , o čemer so pisali tudi mediji.