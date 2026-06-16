OECD predlaga ukinitev obvezne božičnice

Slovensko gospodarstvo je ob vseh zunanjih šokih v zadnjih letih izkazalo odpornost, po številkah sodeč, nam gre razmeroma dobro, a se utegne brez ustreznih ukrepov slika hitro spremeniti, bi lahko strnili poudarke Ekonomskega pregleda Slovenije, ki ga je objavila Organizacija za sodelovanje in razvoj (OECD). V njem je nanizala kar nekaj priporočil, ki pa se ne skladajo ravno z zavezami iz koalicijske pogodbe.

Do vpliva, ki ga bodo te imele na javne finance, je zadržke izrazil tudi fiskalni svet. Marsikateri korak, ki ga predlaga OECD, ne bo naletel na odobravanje javnosti, na primer ukinitev obvezne božičnice.