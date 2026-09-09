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    Slovenija

    Akcija povzroči reakcijo: ali SDS in NSi vračata udarec zaradi Stevanovića

    Podpredsednica parlamenta Nataša Avšič Bogovič predlog za razrešitev vidi kot preusmerjanje pozornosti.
    Predlog razrešitve Nataše Avšič Bogovič s položaja podpredsednice DZ še nima zadostne podpore, jeziček na tehtnici so zdaj Demokrati. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Predlog razrešitve Nataše Avšič Bogovič s položaja podpredsednice DZ še nima zadostne podpore, jeziček na tehtnici so zdaj Demokrati. FOTO: Leon Vidic
    STA, R. I.
    9. 9. 2026 | 15:56
    9. 9. 2026 | 16:05
    5:39
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    Predlagatelji razrešitve podpredsednice DZ Nataše Avšič Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da »vsaka akcija rodi reakcijo«. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajano zaupanje v opravljanje funkcije. Demokrati, od katerih bo tudi odvisen uspeh predloga, se bodo o podpori še odločili.

    Poslanci SDS, NSi in Resnice so v DZ vložili predlog za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Med drugim ji očitajo, da ene od izrednih sej DZ ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev.

    V SDS, ki so tudi prvopodpisani pod predlog, se danes na prošnje novinarjev za izjavo oz. dodatna pojasnila niso odzvali.

    Vodja poslancev NSi, SLS in Fokus Janez Žakelj je za STA predlog komentiral z besedami, da »akcija povzroči reakcijo«. »Različni vatli, s katerimi je podpredsednica iz Svobode vodila seje, so pač lahko dejstvo, a tukaj lahko bolj gre tudi za protiukrep neupravičenemu rušenju predsednika parlamenta,« je dejal Žakelj. Pri tem je spomnil na predlog za razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića, ki ga je vložila opozicija, pa tudi predlog za posvetovalni referendum o razrešitvi Stevanovića.

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    Koalicija vložila predlog za razrešitev Nataše Avšič Bogovič

    To je namreč norčevanje iz volivcev, meni Žakelj. O tem, ali imajo tudi sami pomisleke glede Avšič Bogovičeve in njenega vodenja sej, pa je poudaril le, da morajo za vse poslancev veljati enaki vatli, pri vodenju sej DZ pa je po njegovi oceni lahko zgled dolgoletni poslanec SDS in tudi aktualni podpredsednik Danijel Krivec.

    O možnostih za uspeh predloga za razrešitev pa je ocenil, da bi se morala »politika bolj zavedati, da je v službi ljudem«. »Tudi opozicija spodbuja neke izredne razmere, ki to niso. Ukvarjamo se s stvarmi, ki niso za ljudi, ampak so v bistvu kot nek peskovnik,« je sklenil.

    Iz poslanske skupine Resnica pa so odločitev, da prispevajo podpise za vložitev, utemeljili z omajanim zaupanjem v opravljanje funkcije. V takšnem primeru je po njihovem mnenju legitimno, da poslanci uporabijo »poslovniško predvidene parlamentarne mehanizme«. »Opravljanje tako odgovorne funkcije zahteva dosledno spoštovanje parlamentarnih pravil, odgovoren odnos do institucije DZ ter spoštljiv odnos do vseh poslank in poslancev,« so zapisali v današnjem odzivu. Enako so zapisali v Stevanovićevem kabinetu. Izjav za medije pa medtem v Resnici niso dajali.

    Predlog je preusmerjanje pozornosti

    Nataša Avšič Bogovič razume predlog njene razrešitve kot preusmerjanje pozornosti. Ne more biti problem, če nekdo vodi sejo in pri tem upošteva poslovnik, je pa to lahko problem za tiste, ki si pravila prikrajajo, je dejala.Tudi vodja poslancev Svobode Borut Sajovic predlog razrešitve obsoja.

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    Na seji kolegija predsednika DZ padale ostre besede glede sindikatov

    Podpredsednica DZ je v današnji izjavi za medije v DZ dejala, da nekateri ne upoštevajo ničesar več v tej državi, in nad tem je zaskrbljena. »Sama sem bila vedno zagovornica pravne države, postopanja v skladu z ustavo, zakoni in poslovnikom in tudi naprej bom ohranila takšno držo in pri tem vztrajala,« je dejala.

    Predlog za razrešitev jo je najprej presenetil, vendar ne za dolgo. »Zavedanje, da gre še za eno dimno zaveso, je bilo namreč na mestu. Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost od svoje odgovornosti za kršitev ustave, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje,« je ocenila.

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    Koalicija še vedno molči ob Stevanovićevi kazenski preteklosti

    Sajovic je v izjavi poudaril, da v Svobodi enotno stojijo za poslanko. Meni, da je predlog za njeno razrešitev nizkoten in sramoten. Kot je dejal, je že dolgo v DZ, pa se še ni zgodilo, »da bi šli tako nizko«.

    »Očitek je, da dve uri ni vodila seje tako, kot so si gospodje želeli. Oni bi si želeli ponižne, upogljive ženske, ne pa žensk, ki imajo hrbtenico,« je dejal Sajovic. Dodal je, da je »to napad na vse političarke, na vse ženske v tej državi«.

    Tudi Sajovic meni, da s predlogom del koalicije preusmerja pozornost. Poudaril je, da je predsednik DZ Zoran Stevanović bil večkrat pravnomočno obsojen. Poleg tega gre za »nekoga, ki je dokazljivo po mnenju ustavnih pravnikov vsaj dvakrat kršil ustavo«.

    Predlog (še) nima zadostne podpore

    Podpredsednike DZ poslanci sicer imenujejo oz. razrešujejo na tajnem glasovanju, na katerem morajo zbrati 46 glasov. Slednje torej pomeni, da predlagatelji razrešitve Nataše Avšič Bogovič sami sicer nimajo dovolj glasov, jim pa te lahko zagotovijo Demokrati kot koalicijski partnerji.

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    državni zborrazrešitevpolitikaSDSglasovanjeGibanje SvobodakoalicijaNataša Avšič BogovičZoran Stevanović

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